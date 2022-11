De Rotterdamse fotograaf Marwan Magroun wordt de nieuwe Fotograaf des Vaderlands

Marwan Magroun, de nieuwe Fotograaf des Vaderlands, gefotografeerd door zijn voorganger, Jan Dirk van der Burg. Beeld Jan Dirk van der Burg

De benoeming tot Fotograaf des Vaderlands is een initiatief van het Nederlands Fotomuseum in Rotterdam en FOAM (Fotomuseum Amsterdam) om fotografie bij een breder publiek onder de aandacht brengen. De benoeming tot Fotograaf des Vaderlands geldt voor twee jaar.

Magroun is een documentair en commercieel fotograaf die met zijn fotoserie The Life of Fathers een reeks prijzen in de wacht sleepte, waaronder de Zilveren Camera Paul Peters Fotoprijs 2020. De serie gaat over alleenstaande vaders met een migratieachtergrond in Rotterdam. Het overheersende beeld dat zij niet zijn betrokken bij de opvoeding van hun kinderen, klopt volgens de fotograaf niet. Hij maakte hierover ook een korte documentaire, die in 2020 werd geselecteerd voor het IFFR (International Film Festival Rotterdam) en op televisie werd uitgezonden.

Magroun, die in Rotterdam werd geboren uit Tunesische ouders, groeide zelf grotendeels op zonder vader. Hij leerde, nadat hij een oude camera had gekregen, het fotograferen in de praktijk. Vorig jaar waren foto’s van zijn hand te zien in de tentoonstelling Rotterdam Werkt in het Nederlands Fotomuseum. In 2020 mocht hij een keuze uit de enorme verzameling van dat museum maken voor de expositieserie De Collectie belicht door… Magroun ontdekte toen dat op een foto van Ed van der Elsken (1925-1990) zijn opa Ali staat. Van der Elsken maakte de opname in 1968 - zeventien jaar voor de geboorte van Magroun - op het Tunesische schiereiland Djerba.

Jan Dirk van der Burg was vanwege de coronapandemie vier jaar Fotograaf des Vaderlands, twee jaar langer dan gepland. Hij vergaarde tijdens die periode grote bekendheid, mede doordat hij bij publieke optredens altijd een rood-wit-blauwe sjerp droeg waarop zijn titel stond gedrukt. Die sjerp had hij, als grap, zelf laten maken. Voor Van der Burg waren Ilvy Njiokiktjien, Koen Hauser, Ahmet Polat en Robin de Puy Fotograaf des Vaderlands.