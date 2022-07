De rootsstem van John Moreland doet het zelfs goed bij bliepende synths en drumcomputers ★★★★☆

John Moreland: Birds in the Ceiling

De stem van John Moreland is zo goed dat hij eigenlijk geen begeleiding nodig heeft, of nou ja, een gitaar is genoeg. Toch heeft de Amerikaan op Birds in the Ceiling groot experiment losgelaten op zijn muzikale omgeving. Moreland laat drumcomputers en laptopgeluiden opkomen naast zijn innemende en volumineuze stemgeluid, en al sta je bij songs als Cheap Idols Dressed in Expensive Garbage echt even aan de grond genageld: Moreland komt er prima mee weg. Want wat werkt zijn gewaagde mix fantastisch, helemaal als een klassieke countrygitaar de beats van de bassdrum ineens aan elkaar knoopt, en zijn op elkaar gestapelde stemmen het refrein uitdragen.

Het is opmerkelijk hoe snel je gaat wennen aan deze wonderlijke laptoproots: in Claim Your Prize lijken de sissende computerritmes en bliepende synths het enig denkbare decor voor de gitaar, de piano en de Bruce Springsteen-achtige vocalen van Moreland zelf. Uiteindelijk gaat het natuurlijk om Morelands intieme vertelkracht, en de manier waarop hij vrij moedeloze bespiegelingen weet om te zetten naar songs waaruit iedereen kracht kan putten.

John Moreland Birds in the Ceiling Roots ★★★★☆ Thirty Tigers/ V2