De roodborst lijkt vriendelijk, maar is in werkelijkheid een agressieve opportunist

Beeld Margot Holtman

Roodborstjes! Ik hoor hun tikkende roepjes in de binnentuinen achter mijn huis, en de wat waterige zangriedels. Een enkele keer zie ik vanaf mijn balkon een exemplaar rondscharrelen tussen de herfstbladeren. De vogels vallen nu extra op, omdat ze in de winter vaker tuinen opzoeken. Ook de overwinterende roodborsten uit Scandinavië zijn gearriveerd en zoeken allemaal een eigen plek. Dat gaat niet geluidloos.

In Birds and Us (vertaald als Vogels en wij) benoemt de Britse ornitholoog en schrijver Tim Birkhead allerlei categorieën waartoe mensen die zich met vogels bezighouden kunnen behoren. In een van zijn lijsten staat op de onderste trede de ‘clan’ van ‘roodborstjesknuffelaars’. Dat zijn mensen die door het raam van hun woonkamer naar vogels kijken. Birkhead haast zich te zeggen dat hij zelf ook een roodborstjesknuffelaar is, en dat al die categorieën elkaar kunnen overlappen. Gelukkig maar. Straks hoop ook ik de roodborstjes weer op en onder mijn voedertafel te zien.

Het is verklaarbaar dat de ‘kerstkaartvogel’ geliefd is. Het roodborstje is herkenbaar, hij hipt in bijna iedere tuin rond, en op het bospad, of in het struweel langs het pad. Zijn zang klinkt vriendelijk, als je tuiniert kun je zomaar het idee krijgen dat het roodborstje verlegen zit om je gezelschap, want hij heeft de neiging om in de grond wroetende tuiniers te volgen. Nog een voordeel van het roodborstje: hij zingt zowat het hele jaar door. En hij komt weliswaar algemeen voor, maar je ziet er zelden meer dan één tegelijk. Nooit wordt het stadium bereikt dat mensen van roodborsten overvoerd raken. En hij tikt soms ook nog eens tegen het raam, alsof-ie graag naar binnen wil.

Beeld Margot Holtman

Maar schijn bedriegt. Het romantische beeld van de roodborst is eigenlijk al lang geleden aan gruzelementen geslagen door de Britse ornitholoog David Lack. Zijn boek The life of the Robin, uit 1941, werd na de verkiezing van de roodborst tot nationale vogel in het Verenigd Koninkrijk, in 2015, herdrukt. In werkelijkheid is de roodborst een agressieve opportunist. Waar andere vogelsoorten buiten het broedseizoen verdraagzamer worden, blijven de roodborsten zowat het hele jaar door territoriaal. Zelfs het mannetje en vrouwtje houden het alleen in de broedperiode met elkaar uit. Dat roodborsten bijna het hele jaar door zingen heeft te maken met die territoriumdrift: waag het niet om in de buurt te komen. Het bevechten en verdedigen van dat territorium gaat gepaard met grof geweld, het oranje borstje dient daarbij om te imponeren. Ze vallen soortgenoten en niet-soortgenoten aan en daarbij vallen flink wat slachtoffers. En dat getik tegen het raam? Dat zijn roodborstjes die in gevecht zijn met hun spiegelbeeld. Je kunt je afvragen: wat zegt het over de Britten dat ze de roodborst als nationale vogel kiezen?

Succesvol zijn roodborstjes wel, als soort, met hun opportunisme. Ze eten van alles, allerhande insecten en spinnen, maar ook bessen en zaden. Dat ze tuiniers volgen in de tuin heeft te maken met de kans op bodembeestjes die bij het mensenwerk aan de oppervlakte komen. Hun nesten flansen ze in een mum van tijd in elkaar, in struiken, boomholtes, een kuiltje, fietstassen, bezems, barbecues, bloempotten en jaszakken. Streetwise zijn ze, roodborstjes, maar dan in tuin en bos. Vogels door wie je graag voor de gek wordt gehouden. Een paar jaar geleden, toen er nog eens een pak sneeuw lag, liep ik op een dag op een volkstuinencomplex. Een roodborstje vloog van struik tot struik met me mee. Hij had honger natuurlijk, maar ik had toch even het idee dat het hem om mij te doen was.