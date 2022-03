De roman waar Philip Huff het langst aan werkte, is zijn minst rijpe en minst evenwichtige ★★★☆☆

Philip Huff Beeld Ines Vansteenkiste-Muylle

Philip Huff deed bijna veertien jaar over zijn vierde roman Wat je van bloed weet, die door zijn uitgever wordt aangeprezen als zijn ‘persoonlijkste tot nu toe’. De kiem was een tekst die Huff in 2008 in De Gids publiceerde. Dat was anderhalf jaar voordat zijn korte, ingetogen debuutroman Dagen van gras het licht zag. Daarna volgden twee stevige romans waarin de schrijver de volumeknop een stuk hoger had gedraaid: Niemand in de stad (2012) en Boek van de doden (2016).

Deze drie romans gaan, net als Wat je van bloed weet, over jonge mannen die heel wat op hebben te ruimen in hun bovenkamer. Maar ze hebben stuk voor stuk hun eigen stijl, structuur, toon en thematiek en alleen al daarom zou je ze tekortdoen als je ze zou framen als voorstudies of opmaten van Huffs nieuwe roman.

Dubbelperspectief

Er is nog een andere reden om Wat je van bloed weet niet op het schild te hijsen als de apotheose van veertien jaar schrijverschap: de roman waar Huff het langst aan heeft gewerkt, is de minst rijpe en de minst evenwichtige. Waar ligt dat nou aan? In elk geval niet aan het feit dat Huff nu voor het eerst een verteller opvoert die niet in de eerste persoon maar in de tweede persoon over zijn vroegere ik vertelt (‘Je ziet jezelf weer in de spiegel van de klerenkast.’). Dit dubbelperspectief schept afstand en dat is precies wat de verteller nodig heeft bij zijn poging om zijn leven niet langer te laten beheersen door de trauma’s die hij heeft opgelopen in een gezin waarin vader en moeder niet alleen elkaar maar ook hun drie kinderen geestelijk en lichamelijk mishandelden. Een andere verdienste van dit tweekoppige perspectief is dat het Huff in de gelegenheid stelt om de gedachten en inzichten van het volwassen personage te verweven in de jeugdscènes.

Het eerste hoofdstuk is een grondige bewerking van het eerdergenoemde stuk in De Gids (dat opvallend genoeg niet in de jij-vorm maar in de ik-vorm is geschreven). Vanaf de eerste zin – ‘Je wordt wakker in je broertjes bed’ – heeft Huff je te pakken. Wie is die jij? Waarom ligt hij in het bed van zijn broertje? Waarom wordt hij wakker? De antwoorden worden net als deze openingszin voornamelijk verpakt in bondige observaties. ‘Op de gang: scherven van een vaas’, zo staat een halve bladzijde verder. En op de laatste regel van de pagina: ‘Je weet het al: zijn auto staat niet op het pad.’ Het zijn zinnen die verklaren maar op hun beurt ook weer nieuwe vragen oproepen.

Deze messcherpe manier van vertellen snijdt aan twee kanten. Enerzijds wordt de dramatiek van de situatie subtiel opgebouwd en anderzijds schrijnen tussen de regels door de verdedigingsmechanismen van het kind: geen paniek, houd je gedeisd, dan is het allemaal minder erg. Je moeder ’s ochtends koffie brengen voordat je naar school gaat, dat helpt misschien ook. En vooral: niets vertellen over de leuke dingen die je bij je oom en tante meemaakt, want ‘(je moeder) mag niet weten wat je voelt of denkt.’

Zelfhulpproza

De onveiligheid, de angst, het schuldgevoel, de schaamte, het compensatiegedrag, de machteloosheid, de beklemming, de vergeefse hoop, de woede: ze worden in de eerste hoofdstukken aangrijpend vertolkt dankzij Huffs strakke show don’t tell-aanpak. Maar jammer genoeg laat de schrijver in de loop van de roman steeds meer de teugels vieren. Zo wordt de sobere, directe stijl die de solide grondstof is van het dubbelperspectief steeds meer vervuild door parmantige dan wel onhandige zinnen als ‘Je ouders hebben zonder elkaar anker noch ankerplaats’ en ‘Nina heeft waarschijnlijk allemaal verwachtingen die je bij jou thuis niet zou kunnen inwisselen voor ervaringen’.

Het gaat beter en beter met de verteller als hij het huis uit is, maar het verslag van zijn onthechting vertoont meer en meer mankementen. In zijn studententijd krijgt hij een verhouding met een vrouw die een stuk ouder is dan hij. Hij leert veel van haar en dat formuleert hij dan als volgt: ‘En je groeide. Als een blad. In haar licht.’ En het is natuurlijk prettig voor de verteller dat hij de demonen uit zijn jeugd ten slotte weet te kooien en vooruit durft te kijken, maar dan toch liever niet in dit soort zelfhulpproza: ‘Op weg naar die toekomst probeer je je zo bewust mogelijk door het leven te bewegen, de scheurtjes te herstellen en liefdevolle ondersteuning te geven aan iedereen in je omgeving, onder wie dus ook jijzelf.’

Dit is niet de taal van een schrijver. Toch is dat wat de verteller aan het worden is: een heuse schrijver. Hij heeft nog een lange weg te gaan, getuige ook de werktitel voor het boek waar hij mee bezig is: Ochtend, licht. De twee woorden komen terug in het slotakkoord van de roman: ‘Het is ochtend, het is licht. Je moet zo aan de slag.’ Dat is een hemelsbreed verschil met wakker worden in je broertjes bed.

