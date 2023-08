De rode draad door tiendaags theaterfestival Cultura Nova is de verbinding van oud en nieuw, verleden en toekomst, conservering en vooruitgang

Kleurige confettibom tijdens de buitenvoorstelling Tawa door de Franse luchtacrobaten en musici van Compagnie Gratte Ciel Beeld Luc Lodder

Hemelwater

Misschien hebben de Fransen er stiekem om gevraagd. Hun grote buitenvoorstelling Tawa, die de 32ste editie van Cultura Nova in Heerlen op 30 meter hoogte moet openen, symboliseert de mens die stormen ontketent en zich wil meten met de krachten van moeder natuur. Nou, Compagnie Gratte Ciel (‘wolkenkrabber’) krijgt op vrijdag een gevecht met de elementen. Even hangt Tawa aan een zijden draadje door een helse stortbui tijdens het inspelen. ’s Ochtends golft het regenwater over het blijmoedig ingerichte festivalplein voor Theater Heerlen. Snelwegen in Zuid-Limburg worden afgezet, stadskantoren en supermarkten sluiten hun deuren vanwege wateroverlast. Zou de opening van dit grootste cultuurfestival in Limburg – volgens traditie altijd een gratis spektakel in de buitenlucht – stand houden? Maar zo snel en hevig als het hemelwater zich aandient, zo vlug trekt het zich terug.

De acrobaten kunnen ‘gewoon’ aan haren en straps de opgeklaarde lucht in worden gekatapulteerd, richting een gigantische dromenvanger, bungelend aan een kraan. Een krachtige vrouwenstem blaast hen hoger en hoger, aangespoord door roffels op gongs en klankschalen. Tijdens de finale ‘regent’ het alsnog, maar nu is het een stortbui van slierten papier. Kinderen en volwassenen zijn niet weg te slaan bij de kleurige confettibom. Een zinnig alternatief voor het (vervuilend) vuurwerk waar Cultura Nova zijn publiek doorgaans graag op trakteert.

Over de auteur Annette Embrechts is sinds 1998 dans- en theaterrecensent voor de Volkskrant. Ze schrijft over dans, performance, theater en circustheater.

Wisselwerking tussen oud en nieuw

Ondertussen neemt een mechanische schetterparade van handgemaakte sirenes (The Sirens’ Song van het Franse gezelschap Mécanique Vivante) de menigte op sleeptouw richting het gerenoveerde raadhuis en nieuwe stadskantoor van Heerlen. Pompend en toeterend, zuigend en zingend, beukend en botsend vieren de weerbarstige muzikanten deze wisselwerking van oude (wederopbouwarchitect Frits Peutz) en nieuwe (Mecanoo/Francine Houben) architectuur.

De verbinding van oud en nieuw, verleden en toekomst, conservering en vooruitgang loopt duidelijk als rode draad door het tiendaagse programma van dit breed opgezette, internationaal beeldend theaterfestival, dat duurt tot en met zondag. Kunst en cultuur worden, onder gezamenlijke leiding van Lieke Benders en Rocco Malherbe, van klein tot groot ingezet als slimme bruggenbouwer. Om tegengestelde perspectieven bij elkaar te brengen of te laten botsen.

Waterproblematiek

Neem het ontwapenende Animalium (5+), een tentjesvoorstelling van De Machienerie uit België, dat met ingenieuze constructies van knarsend metaal en vliegend jute nieuw leven blaast in uitgestorven diersoorten, zoals de Chinese reuzensalamander, de Borneo-neushoorn, de kaalkopibis en de Yangtze-dolfijn. Zachtjes roepen de twee objectmanipulators jong en oud op tot actie. En in De hooiwagen van Stefan Cools, Sandra van den Beuken en Stichting De Butterfly kun je leren hoe in de deels vergeten herkomst van Limburgse grond oplossingen verscholen liggen voor waterproblematiek. Het ruikt in dit houten landschapsatelier nog naar vers verleden.

Outsider, solo van het Vlaamse theatergezelschap Laika, opgevoerd in het Aambos Beeld Luc Lodder

Verslaving aan algoritmen

Ook de voors en tegens van technologie en kunstmatige intelligentie vinden tijdens Cultura Nova hun weg naar origineel theater. Zo speelt Laika midden in het Heerlense Aambos de prachtige puur-natuur-solo Outsider, waarin acteur Frank Dierens in de huid kruipt van de radicale zonderling Ted Kaczynski (1942-2023), alias de Unabomber. Als verweesde eenling verheft hij zijn krachtige stem tegen ‘de toxische tirannie van de technologie’. Terwijl hij met zijn zwarte nagels door de humus graaft, verbindt hij angst met genialiteit en gekte met profetie. Deze slimme monoloog (tekst: Michael Bijnens) legt haarfijn de vinger op onze ‘verslaving aan algoritmen’ om technologie te creëren, ‘groter dan wij, geduldig wachtend tot die ons niet meer nodig heeft.’

Jeroen Willems en AI

Lijnrecht daartegenover staat Litanie van een terugkeer van Davy van Gerven, Nina Willems en Het Geluid, een onderzoeksproject naar de poëtische potentie van AI. Stel dat je met digitale technologie alle herinneringen afstruint die er zijn aan optredens, uitspraken, repetities en voorstellingen van de in 2012 plotseling overleden, iconische acteur Jeroen Willems? Wat gebeurt er als je computerprogramma’s loslaat op theater- en familiearchieven, mediaoptredens, ingesproken luisterboeken, misschien zelfs op geheugens van toeschouwers? En AI daaruit iets nieuws laat creëren? In ieder geval krijg je een poëtische litanie, zoals die door de makers als tekstlint op de vloer is geplakt door bijna alle gangen van Theater Heerlen. Publiek volgt een wagentje met archiefdozen plus een geluidsbox die de kenmerkende acteursstem mixt met een data-verzamelende computer. De voorstellingsroute leidt langs een fascinerend (fake-)interview, uitgespuugd door een printer en gecreëerd door een algoritme dat online spit in antwoorden van de bejubelde acteur. Het computerprogramma betwijfelt of hij de acteur echt leert kennen en ‘zijn ziel, hart, keel en kennis’ naar nu kan ‘transporteren’.

Verrassingsoptreden van Circus Baobab uit Guinee op De Markt in Heerlen Beeld Luc Lodder

Loop je als Cultura Nova-bezoeker door het stadscentrum van Heerlen naar andere voorstellingslocaties, stuit je op De Markt op een verrassingsoptreden van het Guineese Circus Baobab. Gespierde acrobaten stuiteren en vliegen langs de worstenkraam van De Zwevende Hemel, bijna tot het dak, dat door kunstenaar Michel Huisman recent is getransformeerd naar een kiosk met fraai uitzicht. Het winkelend publiek laaft zich aan de gulle energie van Guineese capriolen.

Opvallende gast

De enige die bezorgt kijkt naar de massa die Cultura Nova op de been brengt is een Engels sprekende officier. In vol ornaat moet hij bescherming bieden aan de commandant van de NAVO-basis in het nabijgelegen Brunssum, die – ook met krijgsmachtemblemen – een opvallende gast is tijdens het openingsspektakel. Met een beveiliger schaduwt hij generaal Guglielmo Luigi Miglietta, terwijl die de gloeiende en loeiende sirenes van Mécanique Vivante volgt richting Raadhuisplein. ‘Gelukkig’, glimlacht hij, ‘heeft Poetin nu iets anders aan zijn hoofd.’ Om nuchter te concluderen: ‘Dit geschetter is duidelijk geen luchtalarm.’

Cultura Nova 2023, gezien op 25, 26 en 27/8 op diverse locaties in Heerlen. Het festival duurt t/m 3/9

Ye! (10+) van Circus Baobab (****) Het podium ligt bezaaid met bijna lege plastic flessen. Om de resterende slokjes water gaan twaalf acrobaten van het Guineese Circus Baobab tijdens Yé! (water) een overrompelende strijd aan. Ze klimmen meters hoog op elkaars schouders om flessen uit grijpgrage handen te houden. Ze schieten er razendsnel vandoor met salto’s en radslagen. Een slangenjongen wringt zijn ledematen in onmogelijke bochten; het lijkt of hij elastiekjes heeft zitten waar doorgaans gewrichten de rotatie regelen. Soms werken ze samen tot gestapelde mensenpiramides. Dan weer grijpen ze elkaar naar de strot om het wurgende gevecht voor water te symboliseren. Het ziet er extreem vrolijk en energiek uit, maar wie goed kijkt herkent de bizarre paradox dat het waterrijke Guinee de watertoren van West-Afrika wordt genoemd, terwijl in de hoofdstad Conakry (waar deze circusartiesten vandaan komen) arme arbeiderswijken niet over stromend water beschikken. Zelfs de beruchte push-backs zijn te herkennen in vliegende vluchtpogingen over een muur van gespierde schouders. Verbluffend circustheater met sterke ondertoon over waterschaarste en plasticbergen.

Yé! (****) van Circus Baobab, 26/8, Theater Heerlen.