De rock van King Gizzard & The Lizard Wizard als bonkende techno en deinende dub klinkt heerlijk ★★★★☆

Een van de leukste singles van het moment komt van de grote dancesmaakmaker en draaitafeltovenaar van de jaren negentig en nul: DJ Shadow. De Amerikaan maakte een heerlijke remix van het nummer Black Hot Soup van de rockband King Gizzard & The Lizard Wizard, zoals alleen hij dat kan: vol scratches, dikke bassen en breakbeats plus bedwelmende stemmensamples. Je springt van plezier tegen je huiskamerspiegelbol aan.

De psychedelische Australische rockers kwamen op het lumineuze idee hun laatste album Butterfly 3000, van juni vorig jaar, eens onder handen te laten nemen door dj’s, producers, dubstrijders en, gewoon, andere leuke bands. Het leverde een volstrekt onsamenhangend en ook daarom zeer plezierig album op, dat alle malaise uit je hoofd speelt.

Het nummer Ya Love verandert in een beukende technorave van de onbarmhartige Spaanse dj Héctor Oaks. Hetzelfde nummer keert terug als in duizend stukjes geknipt, melancholiek Beatlesnummer, in de bewerking van The Flaming Lips. Er volgen deinende dubtracks van The Scientist en freakerige funkremixes van Dâm-Funk. Iedereen doet maar wat. En zo is het goed.

King Gizzard & The Lizard Wizard Butterfly 3001 Dance ★★★★☆ Virgin/ Caroline