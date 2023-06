De ritualistische dansvoorstelling Exótica is een ode aan de ‘exotische’ dansers van de Parijse avant-garde ★★★☆☆

'Exótica' van choreograaf Amanda Piña tijdens Holland Festival. Beeld Tammo Walter

Bloemige geuren verspreiden zich door Internationaal Theater Amsterdam. Zijwaarts van het schouwburgpodium zijn met vruchten, veren, flessen en fotolijstjes altaartjes ingericht voor vier vergeten dansvernieuwers: de Frans-Indiase danseres Nyota Inyoka (1896-1971), de Senegalese ‘zwarte parel’ (danser en fotomodel) François (Féral) Benga (1906-1957), de Koerdische prinses en Perzische improvisatiedanseres Leyla Bedir Khan (1903-1986) en de Mexicaanse Clemencia Piña, alias La Sarabia (1878-1988), de ooit beroemde maar berooid gestorven oudtante van de Mexicaans-Chileense performer Amanda Piña (1978).

Deze in Wenen werkzame choreograaf en onderzoeker is de ceremoniemeester van Exótica, een ritualistische dans- en vertelvoorstelling op het Holland Festival, bedoeld als eerherstel voor bovengenoemd viertal. Zij behoorden begin vorige eeuw tot de Parijse avant-garde en dansten op grote Europese podia, maar werden dubbel gekwetst. Tijdens hun leven omdat ze vanwege etnische achtergronden en schaarse kledij door de koloniale blik van wit publiek werden vastgenageld in het harnas van ‘exotisch’, ‘erotisch’ en ‘primitief’. Ná hun dood omdat ze verdwenen uit de Europese danscanon.

Met vriendelijke vertelstem en een geleide fantasie verwelkomt Piña de geesten van de voorouders en vraagt ze bezit te nemen van de lichamen van vier collega-performers. Ieder adopteert één van de vergeten choreografen en roept met historische bewegingsposes, outfits en objecten hun artistieke betekenis in herinnering. Vervolgens lezen ze een dankbrief voor, vanuit persoonlijk perspectief en hun vaak moeizaam bevochten dansidentiteit. Ook vertolken ze eigen solo’s, om te onderstrepen dat wat tegenwoordig als ‘hip’, ‘urban’ of ‘oriëntaals’ wordt bestempeld, zoals hiphop en breakdance uit de straatcultuur, vogue en ballroom uit de clubcultuur en slangen-, tempel- en buikdans uit Oosterse bronnen, teruggrijpt op dit soort dansvernieuwers uit de vorige eeuw.

De toon is vriendelijk en oprecht, niet aanvallend. Wel benadrukt Piña hoe machtig het voelt Exótica in de ‘Stadsschouwburg van Amsterdam’ te presenteren, ‘hét podium voor elitedans’. Daar zit helaas ook de kwetsbaarheid van deze intieme, ritualistische evocatie, die – op de megareconstructie van een tropisch operadecor uit 1921 na – duidelijk niet gemaakt is voor grote zalen. Priegelige fotolijstjes reiken niet tot rij dertig, eigen solo’s stijgen nauwelijks uit boven gelegenheidsoptredens en de energie van de collectieve slotseance blijft hangen binnen de cirkel van de vijfkoppige groepsdans. Maar inhoudelijk is Exótica zeker interessant.