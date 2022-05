De remake van Firestarter is zwak en inspiratieloos uitgevoerd ★★☆☆☆

Firestarter

Stephen King liftte met Firestarter (1980), over een meisje dat mensen en dingen met haar gedachten in lichterlaaie kan zetten, ooit mee op een inmiddels vergeten trend. Er waren destijds nogal wat pulppersonages met telekinetische gaven, leidend tot hogere vechtkunst (Star Wars), ontploffende hoofden (Scanners) of meeslepende wraak op het bal na een schooltijd vol pesterijen (Kings eigen Carrie).

De eerste verfilming van Firestarter, uit 1984, bleef min of meer relevant omdat de toen 8-jarige Drew Barrymore als de pyrokinetische Charlie haar eerste hoofdrol speelde, in de jaren na haar grote E.T.-doorbraak. Deze zwakke remake lift mee op een andere trend: het herkauwen van oude genrefilms. Vergeleken met het origineel etaleert Charlie zich meer als superheldin. Een voorspelbare insteek: hardop benadrukt en op inspiratieloze wijze uitgevoerd.