De Reisopera frist ‘De verkochte bruid’ op tot een bont, stout romcomsprookje ★★★★★

'Bruid te koop' door De Nederlandse Reisopera Beeld Marco Borggreve

Daar is ze dan, na twee jaar uitstel, Bruid te koop van de Nederlandse Reisopera. Oftewel, Bedrich Smetana’s komische opera De verkochte bruid uit 1870, maar dan opgefrist tot een bont, stout romcomsprookje. Het spetterende openingskoor, Rokjesdag, geeft meteen de toon aan: ‘We gaan het lekker doen. Rokje uit, rokje uit. Je gilt het strakjes uit.’

De verkochte bruid wordt vaak gezongen in een vertaling uit het Tsjechisch, maar deze versie van Anne Lichthart is een grondige bewerking in spitsvondig, knapperig Nederlands. Hoewel de intrige onveranderd is gebleven, zijn de hoofdpersonages veel interessanter geworden, vooral Marshenka, een glansrol van sopraan Laetitia Gerards.

Zij, het verwende mooiste meisje van het dorp, is verzot op de populaire Jinek, met milde zelfspot gespeeld door de stemvaste Denzil Delaere. Haar ouders willen echter dat ze met rijkeluiszoon Vasek trouwt, want dan worden volgens een oud contract de schulden die haar vader heeft gemaakt bij Vaseks vader kwijtgescholden.

Vasek, een weergaloze Mark Omvlee, is een leuke jongen, maar is vreselijk onzeker en lijdt aan psychosomatisch stotteren. Dat komt door zijn verschrikkelijke, dominante moeder, die haar opwachting pas laat in de avond maakt. Het is dus helaas kort genieten van de feilloze komische timing waarmee Francis van Broekhuizen dit aandachtsorgel met bouffantkapsel en zilvervoskraag neerzet.

Tot dan is het in het Enschedese Wilminktheater smullen van de explosieve relatie tussen Gerards en Delaere. Ze noemt hem ‘onbenul’ en ‘miezerige mug’ en hij raakt er opgewonden van. Een vergelijking met Shakespeare’s De getemde feeks dringt zich op, maar hier wordt niet Marshenka getemd, maar de tekortschietende ouders en het vrouwonvriendelijke fossiel van een huwelijksmakelaar, een heerlijk foute Huub Claessens.

Marshenka en Jinek zijn ze te slim af en mogen uiteindelijk met elkaar trouwen, en dat zonder contractbreuk. De zotte plot is natuurlijk niet meer van deze tijd, maar gaat erin als zoete koek, dankzij de geestige regie van John Yost en de fabuleuze fantasiewereld van ontwerper Gary McCann, een soort jaren vijftig in intense HD-kleuren.

Voeg daarbij sexy choreografie, flitsende koorscènes ontstoken door lentekriebels en sterke zangprestaties en je hebt een onweerstaanbare voorstelling, die visueel haar overdadig hoogtepunt bereikt in de circusscène, een bizarre parade van glimmende horror.

Ondertussen wordt Smetana uitstekend recht gedaan door dirigent Ed Spanjaard en het orkest Phion. Met puntige ritmes in de Boheemse dansjes en zwelgende romantiek, maar ook met doorschijnende, haast Mozartiaanse zangtrio’s en kwartetten. Doe uzelf een plezier en gaat dat zien.

