De refo-jongeren in Refolutie dromen hardop van een Amerikaanse anti-abortustwist in de polder

‘Geen dolle mina’s, maar deugdzame Maria’s!’, zo noemen de deelneemsters aan de Mars voor het Leven zichzelf gniffelend. In de sympathieke tweedelige Powned-reportage Refolutie is Rutger Castricum op pad met strijdbare reformatorische jongeren. Onder hen Jolinde (20), die strijdt tegen abortus, of zoals ze zelf liever zou zeggen, ‘voor het leven’. En andere jongeren die ‘een heleboel dingen de verkeerde kant op zien gaan’, zoals refo-youtuber Florian. ‘Waarom wil jij deze stortvloed aan betutteling over jongeren uitstorten?’, vraagt Castricum hem, en met die plagerige Castricum-aanpak komt hij een armlengte dichter bij de refo-jongeren.

Toch vliegen de planeten weer op lichtjaren langs elkaar als het aankomt op fundamentele kwesties. Jolinde droomt hardop van een abortusverbod. ‘Maar bij verkrachting dan?’, probeert Castricum dan maar – de bekende noodgreep. ‘Het gaat niet alleen om de moeder, er is ook een kindje in het spel’, zegt Jolinde. Vrouwen die abortus ondergaan ziet ze als ‘moeders die hulp nodig hebben’.

De gereformeerde Jolinde (20), een van de gezichten van de Week voor het Leven, in het Powned-tweeluik Refolutie. Beeld Powned

Refolutie komt gelukkig niet in de verleiding te doen alsof ook hier een conservatieve lente aanstaande is, zoals in Amerika, waar onlangs een paar rechters een streep zetten door het recht op abortus uit 1973. ‘In Nederland zijn we zeker nog niet zover’, zegt Jolinde smachtend over de VS.

Een kijktip in dat kader, zeker ook voor refo-jongeren, is The Janes, de deze maand op HBO Max verschenen documentaire die een huiveringwekkend beeld geeft van de praktijk van een abortusverbod. The Janes was een ondergronds netwerk van vrouwen uit Chicago die in de jaren tot 1973 illegale abortussen hielpen uitvoeren, met name omdat ze wilden dat andere vrouwen minder mensonterende ervaringen zouden hebben dan zijzelf. ‘Zwanger? Bel Jane’ was de code. Vóór Jane werden amateur-abortussen vaak uitgevoerd door de maffia. Een ‘Jane’ vertelt dat ze bij die organisatie mocht kiezen tussen de opties Cadillac (500 dollar), een Chevrolet (750 dollar) of een Rolls Royce (1000 dollar), elk met bijpassende barbaarse behandeling.

De Janes voerden in vijf jaar 11 duizend betaalbare, veilige abortussen uit. Maar ook zij konden de situatie niet beheersen: die lieve dokter die jarenlang voor hen aborteerde, bleek toch geen dokter maar een metselaar te zijn – een vaardig aborteur, dat wel. En de sepsisafdelingen van de ziekenhuizen lagen nog elke dag vol met amateur-abortusslachtoffers. De vrouwen die leden (en overleden) aan het abortusverbod waren veelal zwarte, arme vrouwen.

Je kunt abortus niet verbieden, je kunt alleen veilige abortus verbieden, staat niet voor niets op vele pro-abortusspandoeken geschreven. Wat ver weg en lang geleden lijkt, kan plotseling weer dichtbij en actueel worden: The Janes is als warmbloedig heldenportret gemaakt, toen de abortuswetgeving nog ferm overeind stond, maar schetst nu vooral hoe de anti-abortuswind die overzees waait, speelt met vrouwenlevens. En zo kleurt de film ineens niet alleen het verleden in, maar ook de potentiële toekomst.