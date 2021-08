De redactie verzette zich met hand en tand tegen de komst van kleurenfotografie

Het lijkt nu de normaalste zaak van de wereld, maar het is pas 26 jaar geleden dat de krant overging op kleurendruk. Begin jaren negentig was er een felle strijd voor het behoud van zwart-wit. ‘We willen toch geen Turkse krant worden?’

Wekelijks waren er verhitte discussies op de Volkskrant-redactie, begin jaren ‘90. Een nieuwe trend was opgekomen in de dagbladenwereld, en de meningen liepen nogal uiteen of de krant erin moest meegaan of niet. De Telegraaf en het AD waren al om, maar dat waren voorbeelden die de Volkskrant niet geneigd was te volgen. Eerder het tegenovergestelde.

Oud-hoofdredacteur Pieter Broertjes, destijds adjunct, herinnert zich de controverse nog goed. ‘‘We willen toch geen Turkse krant worden’, werd er geroepen – dat waren felgekleurde, chaotische publicaties.’

Het onderwerp van discussie: kleurenfotografie in de krant. Begin jaren negentig werd dat behoorlijk ordinair gevonden, ten opzichte van dat statige zwart-wit. Daarbij was de Volkskrant altijd vrijwel geheel zwart-wit geweest, en met name de fotografen zelf zagen geen reden om dat na zeventig jaar opeens te veranderen.

De eerste kleurenfoto was al wel in de krant verschenen in 1988: een foto van stervoetballer Ruud Gullit op de cover van de speciale EK-bijlage. Die was gemaakt door Volkskrant-fotograaf Guus Dubbelman – ironisch genoeg een van de felste tegenstanders van kleurenfotografie.

‘Kleur leidt maar af, vonden we’, zegt Dubbelman nu. ‘Het trekt alle aandacht op een krantenpagina. Het is vaak ook moeilijk om goed te fotograferen, omdat het niet makkelijk beheersbaar is. In een Nederlandse winkelstraat bijvoorbeeld, schreeuwen al die felle kleuren door elkaar.’ Daarbij vonden fotografen zwart-witfotografie ook gewoon bij de krant horen. Dubbelman: ‘De krant was zwart-wit, dat wist iedereen – het was heel herkenbaar.’

Nieuwe kijk op nieuwsfotografie

Tien jaar ervoor zou de wil van de hoofdredactie waarschijnlijk wet zijn geweest, maar gedurende de jaren tachtig was de kijk op nieuwsfotografie veranderd. Voor de jaren tachtig werd nieuwsfotografie een stuk minder serieus genomen. Foto’s werden meestal klein weergegeven en de Volkskrant-redactie leunde zwaar op de vaak middelmatige fotografie van algemene persbureaus. Het werk van de topfotografen Wim Ruigrok en Daniël Koning vormde de uitzondering daarop. Onder de in 1982 aangetreden hoofdredacteur Harry Lockefeer begon een nieuwe lichting jonge ambitieuze fotoredacteuren de boel op te schudden.

‘Wij keken voor inspiratie naar grote Amerikaanse publicaties met geweldige fotoreportages’, zegt Harry van Gelder, destijds een van die jonge redacteuren. ‘LIFE, National Geographic. Dat soort kwaliteit wilden wij ook in de krant.’ Om dat voor elkaar te krijgen, moest het budget voor fotografen omhoog en moesten foto’s groter worden afgedrukt – dat betekende meer prestige voor fotografen. ‘We maakten er een sport van’, vertelt Van Gelder. ‘Afmetingen van foto’s worden besproken in de hoeveelheid kolommen die een foto besloeg. Als een van ons een vijfkolommer had geregeld, moesten de anderen hem op een biertje trakteren.’

Het werkte. Getalenteerde fotografen als Taco Adema, Bert Verhoeff, Hans Aarsman en Guus Dubbelman kwamen voor de krant werken. Die fotografen hadden begin jaren negentig net de ruimte verworven om hoogstaande nieuwsfotografie te maken, in klassiek zwart-wit. En hadden daarom helemaal geen zin om door de komst van kleurendruk opeens verplicht een heel andere manier van werken aan te nemen.

Gerrit-Jan van Ek, destijds vormgever en nu beeldredacteur, snapt heel goed waar die weerstand vandaan kwam. ‘Die fotografen waren opgegroeid met zwart-wit’, zegt Van Ek. ‘En heel precies in hun vak. Zoals schrijvers met hun tekst bezig zijn, waren zij met hun beeld bezig.’

Uiteindelijk mocht het protest niet baten. Adjunct-hoofdredacteur Broertjes had het gevoel dat de overgang naar kleur onvermijdelijk was. ‘Ik was nog naar Amerika geweest voor werkbezoek’, zegt Broertjes nu, terugblikkend. ‘Daar waren ze allang over, ook de kwaliteitskranten. Mijn gedachte was steeds: je moet die sprong durven maken.’

Tot halverwege de jaren negentig werd de beslissing nog gerekt, terwijl er hier en daar een kleurenfoto verscheen. Maar nog voor Broertjes’ aantreden als hoofdredacteur verscheen de eerste kleurenfoto op de voorpagina, 3 februari 1995: een beeld van de ondergelopen polder Merwelanden, want het land kampte met overstromingen. De foto was gemaakt door Wim Ruigrok, ook een voorvechter van zwart-wit fotografie. ‘Er was nog nauwelijks kleur op die foto te zien’, zegt Broertjes en lacht. Maar de tijd van kleur was definitief aangebroken.