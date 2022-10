De Red Hot Chili Peppers proberen angstvallig om vooral niet voorspelbaar te klinken ★★★☆☆

Deel twee van de oogst van de ongebreidelde scheppingsdrift van de Red Hot Chili Peppers. In maart verscheen al het album Unlimited Love, met gitarist John Frusciante na tien jaar weer op zijn oude stek. De Red Hot Chili Peppers hadden al zo veel liedjes gemaakt dat er een zeventien nummers tellende Return of the Dream Canteen achteraan kon.

De ouderwets groovy opener Tippa My Tongue, met Sly Stone-citaat, stemt hoopvol. Afterlife laat weer eens horen waar de Peppers zo goed in zijn: overtuigende poprock met een losse, funky inslag. Maar voor het grootste deel lijkt het alsof de band angstvallig probeert om niet voorspelbaar te klinken. Slaggitaarexercities worden geforceerd afgewisseld met metal inslagen, rare akkoordenschema’s en in elk nummer minstens drie toonsoortwisselingen. Wat gold voor Unlimited Love geldt ook voor Return: er wordt razend knap gemusiceerd, maar het gebeurt zelden binnen de grenzen van een goed, memorabel liedje.

Red Hot Chili Peppers Return Of The Dream Canteen Pop/rock ★★★☆☆ Warner