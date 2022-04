De rechtszaak tussen Johnny Depp en Amber Heard is meditatieve slow-tv

In de rubriek Pics werpt filmrecensent Floortje Smit haar blik op de hedendaagse beeldcultuur.

Natuurlijk was ik niet van plan om ooit nog een seconde van uw en mijn leven te verspillen aan de showbizz-zaak Depp vs. Heard, die maar doorgaat en doorgaat, en al zo veel ranzigheid en intieme details heeft opgeleverd dat zelfs daar de lol vanaf is. Hoe het echt zat tussen acteurs Amber Heard en Johnny Depp, exen die elkaar beschuldigen van gewelddadigheden – we zullen het nooit weten.

Maar toen bleek de laatste rechtszaak, die Depp heeft aangespannen om zijn naam eens en voor altijd te zuiveren, plots via een livestream te bekijken. Toch even aanzetten, natuurlijk. Precies op het moment dat Depp een zwalkende monoloog hield over zijn rol als kapitein Jack Sparrow. ‘Hoe was de film?’ vroeg de advocaat toen hij even zijn mond hield. ‘Geen idee, nooit gezien’, antwoordde Depp.

Waar bleef het ‘Objection, your honor! Relevance?’. Nee hoor, Depp mocht door. Over hoe hij zijn personage in Edward Scissorhands baseerde op ‘een hond die ik ooit had en een stel baby’s’. Over zijn liefde voor literatuur en zijn vriendschap met cultschrijver Hunter S. Thompson. Iets van relevantie: zijn taalgevoel leidde tot sms’jes waar hij zijn excuses voor aanbood. Sms’jes als ‘ik hoop dat haar rottende lijk zal vergaan in de achterbak van een fucking Honda Civic’. Maar dat citeerde Depp natuurlijk niet. Wel zei hij dat je pijn soms verwerkt via morbide humor. Daarom houdt hij zo van Monty Python.

Rechtbankdrama? Meditatieve slow-tv is het. Depp geeft meanderende antwoorden, traag, in halve zinnen die onder elkaar gezet haiku’s hadden kunnen zijn. Geen wonder dat dit nog vijf dagen zal duren. Daarnaast, in split screen, een onbeweeglijke Amber Heard, die haar gezicht uren lang in dezelfde plooi moet houden, terwijl Depp vertelt over de eerste keer dat hij verdovende middelen gebruikte – de ‘nerve pills’ van zijn moeder, op zijn 11de. Over dat hij nooit drugs gebruikte ‘om te feesten’. En dat hij het raar vindt om zijn hele naam te horen. ‘Bij ‘Johnny Depp’ denk ik aan het artikel, aan het product.’

De zaak levert een wonderlijke bijvangst aan ongerelateerde feitjes op, die íéts zeggen over vervreemding en supersterren, al weet ik niet precies wat. Misschien later, als Heard een getuigenis heeft afgelegd, en James Franco en Paul Bettany en Elon Musk. Niet gefocust op de hij-zei-zij-zei-zaken wist ik plots wel wat ik van deze slepende zaak moest vinden. Ik heb intens medelijden met iedereen.