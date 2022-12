De ramp die in slow motion op ze afkwam, maar Ischia uiteindelijk toch inhaalde

De rubriek Beeldvormers onderzoekt hoe een foto onze kijk op de werkelijkheid beïnvloedt. Deze week: het als door een wonder behouden huis aan de rand van een gapende afgrond.

Twee Amerikaanse inzittenden van een vliegtuigje die een botsing met een hoogspanningsmast wonderbaarlijk overleven, al bungelen ze urenlang hoog boven de grond. Drie Nigeriaanse verstekelingen die bovenop het roer van een tanker de elfdaagse tocht over de oceaan van Lagos naar het Spaanse Las Palmas overleven en maandag in de haven worden ontdekt, met slechts lichte uitdrogingsverschijnselen. Niet zelden zijn het zulke beelden van horrornieuws met een happy end die in de late tv-journaals opduiken. Ze sussen de kijker voor de nacht: bij alle rampspoed is er altijd nog hoop.

Misschien was de ramp die het Calabrische eiland Ischia zaterdag trof te groot om al zicht te bieden op lichtpuntjes die het harde nieuws konden verzachten. Een modderlawine overspoelde het plaatsje na overvloedige regenval. Huizen werden meegesleurd, auto’s geplet. Er vielen zeker elf doden en er wordt nog een persoon vermist. Maar: bij alle ontreddering was er wel die foto van het Behouden Huis. Een gelovige ziet er de hand van God in.

De tuin is weggevaagd, maar de villa zelf heeft de verwoestingen die bij de fundamenten begonnen ongeschonden doorstaan. De was hangt te drogen op de veranda, de tuinmeubelen staan klaar als de zuidelijke zon weer schijnt. Als de bewoners met hun rug naar de gapende kloof gaan zitten, kunnen ze de illusie koesteren dat het leven gewoon doorgaat.

Zo’n opmontering bij hard nieuws kan het zicht op de achtergronden vertroebelen. De nieuwszenders slaan aan bij de drie verstekelingen die de oceaan trotseerden, maar aan de vraag waarom ze hun leven waagden, komen ze niet toe. Het mirakel van het Behouden Huis heeft de allure van een sprookje, maar is intussen toch vooral een pijnlijke metafoor voor het falende bestuur op Ischia. Wildgroei van illegaal gebouwde woningen heeft de bodem kwetsbaar gemaakt voor aardverschuivingen. De autoriteiten grepen niet in, corrupt dan wel huiverig voor de heftige protesten van vermeend gedupeerde bewoners. Verenigd in afgrijzen zullen zij hebben aanschouwd hoe de ‘natuurramp’ zich voltrok, hoewel die te voorzien was en minstens ten dele door mensenhand is veroorzaakt.

Niet typisch Italiaans, eigenmachtige bewoners en het wegkijken van de autoriteiten, noch hun laksheid om in te grijpen bij onaanvaardbare risico’s. Ook Nederlanders leven met hun rug naar dreigingen toe, zo waarschuwde de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid deze week. Slechts weinigen zijn voorbereid op een ‘ontwrichtende ramp’ zoals die zich kan voordoen bij een grootschalige (cyber)aanval. Geen radio op batterijen in huis, geen waxinelichtjes, zaklamp of water om de eerste twee etmalen van verwachte chaos te doorstaan.

Rampen gaan het voorstellingsvermogen van Nederlanders te boven, daarom liepen eerdere campagnes spaak om hen te bewegen een noodpakket aan te schaffen. Wie dacht dat daarop de overheid kordaat het initiatief naar zich toe zou trekken, zat mis. ‘We gaan geen pakketten uitdelen. Dat doen we nooit’, liet het kabinet weten. Bij kwesties van leven en dood is het minstens 48 uur ieder voor zich, met zijn waxinelichtjes en flessen water.

Reddingswerkers gingen na de aardverschuivingen op Ischia met de hun kenmerkende doelmatigheid aan de slag. Op foto’s van hun bezigheden zijn het Italiaanse vasteland en de besneeuwde bergen te zien waarvan de Vesuvius deel uitmaakt. De vulkaan die met asregens en lava Pompeï en Herculaneum verwoestte. Het is het tijdloze symbool van extreem natuurgeweld, gefossiliseerd in 3D-afdrukken van slachtoffers. Nog kunnen we zien hoe ze in doodsnood met hun handen hun hoofd vergeefs beschermden.

De vulkaanuitbarsting was een onvoorziene catastrofe. De bestuurders van Ischia wílden, ook met die vermaning van de Vesuvius aan de horizon, het gevaar niet zien. Nederland waarschuwt zijn burgers wel, maar hoopt bij een conflict eerst op hun zelfredzaamheid. Ongegrond vertrouwen.