De Queer Needlework Circle wil met een quiltproject haat beantwoorden met schoonheid

Werk aan het spandoek We Stand in Love, van de Queer Needlework Circle. Beeld Sas Schilten

Het begon allemaal met ellende. In september 2021 zag ontwerper Hans Hutting op sociale media een foto van Feyenoordsupporters die regenboogvlaggen verbrandden en een spandoek omhooghielden met daarop in koeienletters ‘zero tolerance’. Vermoedelijk een reactie op het oprichten van de Roze Kameraden, de lhbti-supportersclub van de Rotterdamse voetbalclub. Verbijsterd deelde Hutting de foto met zijn goede vriend, filmmaker en onderzoeker Theodoor Adriaans. Eenmaal van de schrik bekomen vroegen ze zich af: hoe kunnen we dit pareren? Hoe kun je zoiets lelijks en destructiefs beantwoorden met iets moois en creatiefs? Hoe kunnen wij, als queer makers, een tegenprik uitdelen?

Simpel: met een borduurnaald. Een logisch idee, want Hutting en Adriaans runnen de Queer Needlework Circle (QNC). Een soort naaikrans voor mensen uit de lhbti-gemeenschap die al bordurend, quiltend, hakend en breiend samenkomen. Het idee voor die club ontstond tijdens de lockdowns, toen beide creatievelingen zich bij gebrek aan activiteiten buiten de deur op handwerken stortten.

Veilige plek

De basis hadden ze al onder de knie: Hutting leerde kruissteekborduren van zijn oma, en maakte kleertjes voor zijn Action Man. Adriaans maakte tijdens het maken van een documentaire over klederdracht kennis met Staphorster stipwerk en Marker borduursels. Met hulp van YouTubetutorials leerden ze bij, en kregen ze er steeds meer lol in. Toen na het versoepelen van de maatregelen samenkomen weer mocht, werd de Queer Needlework Circle opgericht. Maandelijks is er een workshop en keuvelen ze wat onder het genot van een natje en een droogje, ze leren elkaar nieuwe handwerktechnieken en horen wat er leeft in de gemeenschap.

De Circle, die iedere keer ergens anders bijeenkomt, kan per editie van samenstelling veranderen, maar bestaat steeds uit 15 tot 20 handwerkers. Doel van de bijeenkomsten is verbinding en herkenning. Of meer nog: het creëren van een veilige plek. Deelnemers melden zich via via aan. Enige voorwaarde om mee te mogen doen is dat je een beetje handig bent met naald en draad.

En nu presenteert de QNC, in het kader van de Arnhemse Modebiënnale en het Fashion en Design Festival in Arnhem (FDFA), een liefdevol tegengeluid tegen de haat van de voetbalsupporters. Hun spandoek is een kleurrijke tienhoek met daarop in witte stoffen letters ‘We stand in love’. In Showroom Arnhem aan de Kleine Oord 177 kunnen bezoekers tot 3 juli, van woensdag tot en met zondag, de quilt met eigen ogen zien en er aan mee borduren. Om de witte letters in te vullen staan er schalen met borduurgaren, kralen, pailletten en andere ornamenten klaar.

Hans Hutting en Theodoor Adriaans, initiatiefnemers van het quiltproject 'We Stand in Love'. Beeld Sas Schilten

‘Het lijkt misschien ‘maar’ borduren’, zegt Adriaans, ‘maar het gaat, net als bij de Marker borduursters die vroeger bij elkaar in de huiskamer zaten, voornamelijk om gemeenschapszin en samenwerking. Zo’n gevoel willen we nu ook weer creëren.’ ‘Het leek erop dat al die oude handwerktechnieken aan het uitsterven waren’, zegt Hutting, ‘maar er is tijdens de lockdowns dankzij YouTube weer een nieuwe generatie handwerkers ontstaan. Je hoeft maar een filmpje te bekijken en je kunt de volgende dag al haken of kruissteken maken. YouTube is eigenlijk een soort open universiteit, en tegelijkertijd een conservator van dit soort oude technieken.’

Komt nog bij dat het maken van quilts een traditie is onder queers. Het begon 37 jaar geleden in de Verenigde Staten met de aids memorial quilt, het grootste volkskunstproject ter wereld en een hommage aan de mensen die aan aids gestorven zijn. Hutting: ‘Onze basisquilt is met een aantal vrijwilligers gemaakt, de stoffen zijn restpartijtjes van het Arnhemse ontwerpersduo The People of the Labyrinths. Het garen komt van Marktplaats, Theodoor heeft allemaal oude dmc-pakketjes opgekocht. Er is genoeg garen voor uren en dagen borduren. Ik vind dat tijd en aandacht gelijkstaat aan liefde, dus kunnen alle mensen die eraan borduren hun liefde erin stoppen.’

Meer informatie op fdfarnhem.nl