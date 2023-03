De purperslak is terug in de Zeeuwse delta – problemen kunnen blijkbaar worden opgelost

De purperslak Beeld Margot Holtman

In Vlissingen, langs de Westerschelde, pik ik het staartje mee van een vroege ochtend ‘stenen keren’ door de leden van de strandwerkgroep van de KNNV, de vereniging voor veldbiologie. Met Brendan Oonk, kenner van mariene slakken, loop ik nog even over het stenige strand. Hij raapt een alikruik en nog een alikruik, een vrij algemene huisjesslak die in sommige landen geldt als delicatesse. Dan vindt Oonk wat hij zoekt: de purperslak. Groter dan de alikruik, dikwandig, en puntig, met andere windingen ook, en met een ovale mondopening.

Mooie slak, fraai, stevig huisje. De purperslak leeft in de getijdenzone, vanaf de hoogwaterlijn tot zo’n veertig meter diep. Op stenen vooral, maar ook op palen. Het is een roofslak die vooral leeft van zeepokken en jonge mosselen. Hij is ook in staat om grote mosselen en schelpdieren te verschalken, door een gaatje te boren met de zogeheten radula en weefseloplossende stoffen te injecteren. De prooi wordt vervolgens opgezogen met een voedingsslurf. De purperslak dankt zijn naam aan de kleurstof die heel vroeger uit deze en verwante slakkensoorten werd gewonnen.

Imposeks

Brendan Oonk kijkt er niet van op dat we de purperslak aantreffen, maar nog geen tien jaar geleden had hij hier vermoedelijk staan juichen. Want toen was de purperslak nagenoeg verdwenen uit de Westerschelde. Zoals zo vaak door een oorzaak waarvan je achteraf zegt: dat had je vooraf ook wel kunnen bedenken. Vanaf 1960 maakte het aantal purperslakken in de Westerschelde en Oosterschelde een vrije val, en dat had alles te maken met het gebruik van tinhoudende verf die de aangroei van zeepokken en andere organismen op scheepsrompen remmen. Het gebruik van de stof TBT in de verf leek de scheepvaartsector wel een goed idee, want een schip zonder allerlei levende ballast is sneller en verbruikt minder brandstof.

Maar ja, toen begon de purperslak dus in hoog tempo te verdwijnen. Want die TBT verspreidde zich in het water en bleek ernstige bijeffecten te hebben. Bij de purperslak, maar ook bij andere weekdieren veroorzaakt TBT imposeks; vrouwelijke dieren ontwikkelen mannelijke geslachtsorganen, waardoor ze geen eitjes meer kunnen afzetten. De purperslak geldt als één van de meest gevoelige soorten voor TBT, maar imposeks komt ook voor bij de gewone alikruik, de wulk (die ook gegeten wordt), de noordhoren en de gevlochten fuikhoren. Brendan Oonk: ‘Het ligt natuurlijk voor de hand dat een stof die bedoeld is om zeeleven te weren niet goed is voor dat zeeleven.’

Beeld Margot Holtman

Wat volgde: er werden verstandige beslissingen genomen. Het gebruik van verf met TBT op scheepsrompen werd wereldwijd verboden. De purperslak kreeg de status van indicatorsoort: pas als het weer beter zou gaan met de purperslak zou het betekenen dat TBT afdoende uit de wateren was verdwenen. En zo geschiedde het. Eerst ging het beter in de Oosterschelde, daarna in de Westerschelde, waar meer scheepvaart is. Imposeks werd bovendien almaar minder aangetoond, in de Oosterschelde zelfs helemaal niet meer.

Volgende probleem

Nog altijd is het aantal purperslakken in de Westerschelde een fractie van het aantal van weleer. Maar, zegt Oonk: ‘Het gaat de goede kant op.’ Ook de natuurlijke vijanden van de slak hebben daar dan weer baat bij. Krabben en kreeften. En de eidereend, die de purperslak in zijn geheel doorslikt, want het harde huis is moeilijk te breken.

Je staat er bijna van te kijken: problemen kunnen blijkbaar worden opgelost. Al heeft het volgende probleem zich in de Westerschelde in de tussentijd alweer aangediend: pfas.