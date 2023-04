De punkige rootsrock van Quiet Hollers staat ook met een mannetje minder als een huis ★★★★☆

Shadwick Wilde van Quit Hollers in Fluor, Amersfoort, 20 april. Beeld Ben Houdijk

Dat Quiet Hollers deze week als trio langs Nederlandse podia gaat, is uit nood geboren: een vliegticket voor een vierde bandlid was domweg te duur. Dan maar met z’n drieën, want ze wilden na vijf jaar per se terug naar Nederland, waar de band uit Louisville in Kentucky een bescheiden publiek heeft.

In het Amersfoortse poppodium Fluor blijkt de elementair rockende triobezetting juist een krachtig wapen te zijn. Achter boegbeeld Shadwick Wilde blijken Shelley Anderson (bas) en Dave Chale (drums) de beste ritmesectie die Quiet Hollers had. Flood Song zindert meer dan ooit, ergens tussen Drive-By Truckers en The Replacements: rootsrock met punkintensiteit en armtatoeages

Over de auteur Menno Pot is sinds 1998 muziekjournalist van de Volkskrant. Hij schrijft recensies, interviews en langere verhalen over popmuziek.

Daarna toont Quiet Hollers zich bovenal veelzijdig. Het pijnlijk eerlijke Medicine, over Wildes depressies, heeft een funky groove. Happy With You is doowop met falset. Easy Rider, voorproefje van Wildes in september te verschijnen soloalbum, is gepassioneerde akoestische soul.

Álles komt bij Shadwick Wilde diep doorvoeld uit de tenen: zijn zang, zijn woorden en ook zijn galgenhumor tussen de songs door.

We leerden ze in 2016 kennen als kwintet: vijf bebaarde mannen, destijds, met een frontman die Nederlandse familie heeft en de taal een beetje spreekt. Met het hartverscheurende liedje Mont Blanc won Quiet Hollers een Nederlands liefhebberspubliek voor zich, maar toen kwam corona, bleef Wilde als enige bandlid over en viel het mooie album Forever Chemicals (2022) tussen wal en schip.

Dat album bevat synthesizerarrangementen, maar met wat vooraf opgenomen stukken onder de knop redt het drietal zich ook daar uitstekend mee in Amersfoort. Minder blijkt meer, een avond lang. Vooruit, de huilende viool in afsluiter Mont Blanc, die mis je misschien een beetje, maar dat mag op deze avond een detail heten.