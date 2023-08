De punkgaragerock van The Hives is nog steeds zo ontvlambaar als kerosine ★★★☆☆

Hij is niet meer. Die in mysteriën gehulde manager van The Hives, Randy Fitzsimmons, die verantwoordelijk zou zijn geweest voor de songs, de stijl en het hele concept van de in pakken gestoken Zweden. Voor het geluid van de band die in 2000 een kleine revival van de garagerock bewerkstelligde maakt dat niets. Tien jaar na hun vorige album Lex Hives heeft zanger Howlin’ Pelle Almqvist nog steeds die sneer en maakt de band nog steeds punkgaragerock die zo ontvlambaar is als kerosine.

Trapdoor Solution klinkt gevaarlijk speedy, alsof de band in zijn vijfde versnelling een haarspeldbocht maakt. The Bomb is perfecte brandstof om moshpits mee draaiende te houden. Er is niet snel een band te bedenken die zijn songs met zo’n strakheid en snelheid in je smoel smijt als The Hives. Maar of meer van hetzelfde genoeg is na tien jaar afwezigheid?

The Hives The Death of Randy Fitzsimmons Pop ★★★☆☆ Mattan Records