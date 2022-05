De pubers van de jaren zeventig hoeven geen rekening te houden met het einde van de maand

De flexibele opiniemaker verdedigt wekelijks een opinie waaraan op dat moment behoefte is. Ditmaal: de wooncrisis veroorzaakt saai jarenzeventiggedweep.

Abba had aanstekelijke liedjes, Johan Cruijff kon goed voetballen, en de protesten tegen de Vietnamoorlog waren ongetwijfeld hartstikke gezellig. Maar de jaren zeventig waren ook maar gewoon een decennium. Begrijp me niet verkeerd: er is niets mis met decennia, veel van mijn favoriete momenten vonden plaats in decennia, maar soms vraag ik me af of we niet doorslaan in de aanbidding van alles wat toen, zoals de jeugd dat mooi zegt, ‘een ding was.’

Want moet de NOS een week lang in het teken staan van Cruijff op het moment dat zijn leeftijd een rond getal zou hebben bereikt? Heeft Abba echt een revival nodig? En was die nieuwe seksuele moraal nou echt zo bevrijdend? Ik weet het zo net nog niet. En toch blijven we maar doodgegooid worden met de jaren zeventig. Waarom? Daarover heb ik een hypothese.

Soms ben ik bang dat de pubers van de jaren zeventig zich financieel onafhankelijk hebben gekocht door woningen aan te schaffen voor iets van 20 duizend gulden, waardoor ze zich nooit druk hoefden te maken om geld, waardoor ze rekening konden houden met de lange termijn in plaats van met het einde van de maand, waardoor ze aan carrièreplanning deden en zich in allerlei belangrijke posities manoeuvreerden, nauwelijks bedreigd door generaties na hen, omdat die door financiële onzekerheid afhankelijk werden van mensen in machtsposities, waardoor ze diezelfde macht niet uitdaagden, waardoor we nu opgescheept zitten met een groep oude jarenzeventigpubers die hun positie nooit bedreigd zien, en die nooit interesse hoefden te tonen in zaken na 1979, waardoor we dus – zolang de wooncrisis niet wordt opgelost – opgescheept zitten met vals romantisch gedweep met de tijd waarin ze zelf nog jong, wild en bevattelijk voor schoonheid waren.