De psychedelische progrock van Elder wordt nooit te zweverig, want de riffs zegevieren ★★★★☆

Vorig jaar december verraste de Amerikaanse band Elder met de mooie psychedelische retrorockplaat A Story of Darkness & Light, een soort eerbetoon aan de vroege Pink Floyd. Elder werkte op die eindejaarsplaat samen met de Berlijnse band Kadavar en de vier Amerikanen uit Boston zijn inmiddels ook maar verhuisd naar Duitsland. Geen slecht idee, want in Europa is een levendige markt voor lichtelijk nostalgische en dus klassieke oerrock.

Elder heeft het eigen geluid langzaam laten transformeren van de vrij basale stonerrock op hun eerste albums tot de stevige maar kunstzinnige progrock van nu, die voor de verstokte liefhebbers van het genre onmisbaar is. Maar op Innate Passage slaat Elder nog weer wat verder de vleugels uit.

Kenmerkend voor Elder is de hoge, koorachtige zang van gitarist Nick DiSalvo, die soms klinkt als een verdwaalde zanglijn uit het oeuvre van indiefolkbands als Fleet Foxes. Zijn hoog afgestemde falset voert je mee naar groene natuurlandschappen, in bijvoorbeeld het omstandig uitgebouwde Endless Return. De nummers strekken zich uit tot vaak een klein kwartier, maar worden nergens plichtmatig of typisch progrockerig. En dat komt omdat Elder toch steeds de riffs uit de aloude doomrock laat zegevieren: steeds als de syncopische ritmes, in bijvoorbeeld het openingsnummer Catastasis, wat al te technisch worden, zetten de zware en vierkante gitaren je terug op aarde.

Maar ook als Elder gas terugneemt, overtuigt de band. Het epische, opnieuw naar Pink Floyd hintende nummer Merged in Dreams - Ne Plus Ultra laat bliepende keyboards de weg vrijmaken voor steeds driftiger beukend maar strak afgemeten drum- en gitaarwerk, om daarna weer uit te wasemen in zacht pulserende krautrock. Een traditionele, maar prachtige progplaat om de donkerste maand van het jaar mee door te komen.

Elder Beeld Maren Michaelis

Elder Innate Passage Heavy ★★★★☆ Stickman Records