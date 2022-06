De psychedelische funk van Yin Yin klinkt eindelijk weer live: ‘Met steeds meer elektronische space sounds’

De Nederlandse psychedelische funkband Yin Yin, voorafgaand aan hun optreden in Bird in Rotterdam. Van links naar rechts: Jérôme Cardynaals, Erik Bandt, Kees Berkers, Remy Scheren (met hoofdband) en Robbert Verwijlen. Beeld Daniel Cohen

Op de Korg-drumcomputer die vooraan op het podium staat van het nu nog lege Rotterdamse Bird, zijn twee Duitstalige stickers geplakt. Op de ene staat ‘Musik ist Scheisse!’. Kunnen we kort over zijn: daar menen de mannen van Yin Yin helemaal niets van.

Op de tweede sticker staat: ‘Geil bleiben!’

Daar valt meer over te zeggen. ‘Geil’ heeft in het Duits niet uitsluitend een seksuele betekenis. ‘Geil bleiben’ was, in zekere zin, hét motto van Yin Yin in coronatijd: zowel een licht wanhopige oproep aan het publiek als een dringende note to self: houd goesting, Vlaams voor ‘zorg dat je er zin in blijft houden’.

Thai funk

Om met het publiek te beginnen: dat heeft gelukkig nog zin in Yin Yin, Maastrichtse makers van instrumentale, psychedelische funk. Bird is vanavond uitverkocht. Op de zomeragenda staan veel festivaloptredens, in Duitsland, Italië, Zwitserland, Oostenrijk. En in Nederland natuurlijk, van een groot festival (Best Kept Secret, inmiddels met groot succes afgevinkt) tot een trits kleinere: SoccerRocker (zaterdag), Wildeburg en Blijdorp Festival.

Drummer Kees Berkers. Beeld Daniel Cohen

Songschrijver en drummer Kees Berkers staat zijn drumstel op te tuigen.

‘Natuurlijk ben je weleens bang dat het publiek je vergeet tijdens zo’n periode van gedwongen thuiszitten. Dat was de diepe angst van iedere podiumartiest, denk ik: dat alles wat je had opgebouwd voor je ogen in elkaar zakt. Heerlijk om nu te merken dat het meevalt.’

Want Yin Yin hád iets opgebouwd met zijn exotische, broeierige dansvloerfunk. Wat Jungle by Night uit Afrika haalde en Altin Gün uit Turkije, haalde Yin Yin uit Zuidoost-Azië. ‘Thai funk’, heette dat dan, vastgelegd op een dampend debuutalbum (The Rabbit That Hunts Tigers, 2019) op het Zwitserse label Bongo Joe.

Bassist en keytarspeler Remy Scheren. Beeld Daniel Cohen

Yin Yin is klaar voor de soundcheck. Bassist Remy Scheren, met hoofdband, bespeelt de keytar (een kruising tussen een gitaar een een keyboard), dansend op sokken. Zijn hippe loafers staan keurig naast elkaar, naast zijn voetpedalen. Achter de Korg met stickers deint toetsenman Robbert Verwijlen. Achter hem: Jérôme Cardynaals, die niet tot de bandkern hoort, maar als percussionist geldt als frequente podiumhuurling.

Belgisch hoofdkwartier

Als hij van het podium stapt en zijn loafers weer heeft aangeschoten, vertelt Remy Scheren hoe Yin Yin zijn goesting heeft gewaarborgd tijdens de coronacrisis. Niet alleen door een nieuw album op te nemen (het in maart verschenen The Age of Aquarius) maar ook door véél manuren en energie te steken in het nieuwe Yin Yin-hoofdkwartier: een oud huis in de lintbebouwing van het dorp Oud-Rekem, een kilometer of tien boven Maastricht, net aan de Belgische kant van grensrivier de Maas.

‘Het is een huis uit 1700, dat we sinds november 2021 huren. Kees is bouwvakker geweest, hij kan goed stuken. Ik heb een technische achtergrond. We kunnen veel zelf doen en dat is maar goed ook, want het pand is grondig op z’n Belgisch verneukt. In de grootste ruimte is een kleiner hok gebouwd. Overal superlelijke tegels. Maar het kan fantastisch worden. De zolder van 10 bij 9 meter moet oefenruimte en studio worden. Aan zo’n eigen honk hadden we dringend behoefte. Kees en ik wonen er al.’

Disco mondiale

The Age of Aquarius is in veel opzichten een rechtstreeks uitvloeisel van de periode waarin Yin Yin het zonder hoofdkwartier, oefenruimte en opnamestudio moest stellen, zegt Kees Berkers, die Yin Yin oprichtte met gitarist Yves Lennertz. Samen schreven ze ook het gros van de muziek voor de twee tot dusver verschenen albums.

‘We zaten voorheen in een oud radiogebouw in Maastricht, maar daar moesten we uit. We jamden er, werkten nieuwe nummers verder uit en namen die ook op. Toen we die ruimte kwijtraakten, waren we als band dakloos: nog meer aangewezen op thuiswerken en thuis opnemen. Drums zijn lastig thuis op te nemen. Ik raakte sowieso al steeds meer geïnteresseerd in synthesizers en drumcomputers. Dat begon met een soort kloon van de beroemde LinnDrum uit 1982, die je in het eighties-werk van Madonna overal hoort. Synths en drumcomputers bepalen het geluid van The Age of Aquarius.’

Zo verdween de ‘Thaise’ invloed stilletjes aan uit de muziek van Yin Yin. Veel songtitels op The Age of Aquarius zijn nog Aziatisch (Satya yuga, Chong wang, Shenzhou V.) en de pentatonische toonladders die het Aziatische gevoel geven, zijn nog niet uitgebannen, maar in de woorden van Berkers zoekt Yin Yin steeds vaker naar ‘elektronische space sounds’ die ook uit andere delen van de wereld hadden kunnen komen. ‘Disco mondiale’, typeerde een Franse website het album. Laat dat de actuele tussenstand van het bandgeluid maar zijn.

Bassist en keytarspeler Remy Scheren en gitarist Erik Bandt. Beeld Daniel Cohen

Google Translate

‘In de jaren negentig ging ik van hiphop naar grunge en van grunge naar house’, zegt Berkers. ‘Ik blijf nooit lang plakken, dus ook niet bij dat Zuidoost-Aziatische. Hoe we daarbij kwamen? Jaren geleden had je de afrobeat-rage. Daar doken wij ook in. Labels als Soul Jazz, Finders Keepers en Awesome Tapes from Africa brachten veel toffe compilaties en heruitgaven uit. Die scene ging op een zeker moment verder kijken. Toen sijpelden de Aziatische invloeden als het ware vanzelf binnen. Het Bongo Joe-label bracht wat Aziatische compilaties uit en we ontdekten dat er op YouTube veel bijzondere Aziatische funk staat.’

Hoe kom je eigenlijk aan die prachtige exotische songtitels als je helemaal geen Thai of een andere Aziatische taal spreekt? Berkers grijnst. ‘Op de nieuwe plaat staat een nummer dat ik als werktitel Vuurdans had gegeven. Dat woord heb ik gewoon door Google Translate gehaald. Faiyadansu. Daar is je songtitel. Ik weet niet eens meer of het nou Thais of Japans is, eerlijk gezegd.’

Of neem Thom Kï Kï, van het debuutalbum. Het klinkt als Thaise haute cuisine of een frivole dans uit Laos, maar bij Yin Yin is weinig wat het lijkt. Berkers: ‘De kinderen van vrienden heten Thom en Kiki.’

Ze zijn goed door de coronajaren gerold, de mannen van Yin Yin: het album is geslaagd, het hoofdkwartier in Oud-Rekem begint ergens op te lijken, de goesting van het publiek is tastbaar. Maar Yin Yin verloor ook iets, of liever gezegd: iemand. Yves Lennertz, de gitarist die met Kees Berkers aan de wieg van de groep stond, blijkt in Rotterdam vrij geruisloos te zijn opgevolgd door Erik Bandt, die links vooraan op het Bird-podium staat en zijn soundcheck nog wat rekt.

‘Deden we deze jam nou in A-mineur?’, vraagt hij, ‘of was het E? Zullen we die weer doen, straks?’

Weg zijn de lange, woeste zwarte haren van Lennertz. In plaats daarvan dansen nu lange blonde krullen boven de leadgitaar van Yin Yin. De driemanskern Berkers-Scheren-Verwijlen treedt niet in detail over de bezettingswijziging, die uiteindelijk pas op 16 mei officieel en definitief werd via de sociale-mediakanalen van de band (‘We wish him all the best in the world!’).

De reden is privé. De dingen lopen zoals ze lopen. ‘Verschillen van inzicht’, in persberichttaal. Met Bandt in plaats van Lennertz schoot Yin Yin, na het wegvallen van de laatste coronamaatregelen ter plaatse, uit de startblokken in Groot-Brittannië en Frankrijk.

Buitenlandse tournee

‘In Engeland is toeren nogal spartaans’, zegt Berkers. ‘Je krijgt weinig betaald, het eten is meestal niet om over naar huis te schrijven en overal voel je: voor jou tien anderen. Vaak geldt er een zogenaamde disco load-out. Dat betekent dat je metéén na je optreden weg moet wezen met je spullen, omdat er een clubavond begint. Je hebt je laatste noot amper gespeeld of je staat al zwetend en dampend met je apparatuur in een steegje naast de zaal. Het Britse publiek is wel fantastisch: hoe vroeg je ook speelt, iedereen staat aan.’

Percussionist Jérôme Cardynaals. Beeld Daniel Cohen

Frankrijk was in dat opzicht het andere uiterste. Het Franse boekingskantoor Soyouz vierde zijn 20-jarige jubileum met een feestelijke tourkaravaan van vijf bands, waarvoor Yin Yin werd uitgenodigd.

‘Twee tourmanagers. Grote zalen. Prima hotels. Heerlijk Frans eten. We gingen met die andere bands als vreemden de tourbus in, maar kwamen er als vrienden weer uit. We eindigden met alle bands samen op het podium, in La Rochelle.’

Geil bleiben

Showtime in Rotterdam. De tunnelvormige Bird-zaal onder de spoorrails van het spookstation Hofplein staat ramvol voor Yin Yin, dat zich in prachtige kimono’s heeft gehuld en het met kleurige doeken en banieren versierde podium betreedt. Een uur lang dansen en springen in een uitverkochte zaal: het nieuwe normaal vermomd als het oude, of andersom.

Hoe het verdergaat? Na Groot-Brittannië, Frankrijk en Nederland wacht Duitstalig Europa. Ook in het buitenland is het prille bouwwerk van Yin Yins ontluikende faam niet in elkaar gezakt tijdens de pandemie. Dáárna wacht het eigen thuishonk in Oud-Rekem.

‘Hoe onze stijl zich ontwikkelt, hangt af van de vraag of we het dak geluiddicht weten te krijgen’, grinnikt Scheren.

‘Geen idee waar het heen gaat’, zegt Berkers, ‘al denk ik dat Yin Yin altijd werelds zal klinken. Een beetje tropisch. Psychedelisch. Funky. Maar binnen die vage grenzen kan het alle kanten op.’

Gewoon ‘geil bleiben’, daar komt het eigenlijk op neer.

Yin Yin, The Age of Aquarius. Glitterbeat. Optredens: 18/6, SoccerRocker, Amsterdam; 10/7, Wildeburg, Kraggenburg; 6/8, Blijdorp Festival, Rotterdam.

Toetsenist Robbert Verwijlen. Beeld Daniel Cohen