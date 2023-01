De post-apocalyptische wereld in ‘The Last of Us’ is huiveringwekkend overtuigend ★★★★★

Anna Torv en Pedro Pascal in ‘The Last of Us’.

We moeten beginnen met een disclaimer. De schrijver van deze recensie heeft de game The Last of Us nooit gespeeld, of welke game dan ook. Maar hij heeft wel veel, over het algemeen bar oninteressante, game-verfilmingen gezien, een wat ongelukkig genre dat maar heel weinig vreugde heeft opgeleverd. Dat gaat nu veranderen.

The Last of Us, afgezien van de manier waarop het bronmateriaal al dan niet wordt gevolgd, is een imponerende serie, met een aantal afleveringen (de lange eerste, en zeker de derde aflevering) die tot de beste serieafleveringen van de afgelopen jaren behoren. Het is een vertrouwd genre: een queeste in een post-apocalyptische wereld, waar een pandemie tot een vernietigende oorlog heeft geleid en een deel van de mensheid in een zombievariant is veranderd. En ook hier, net als bijvoorbeeld in The Walking Dead of in Station Eleven, vormen de overlevenden zelf het grootste gevaar. De game verscheen in 2013 en het is niet ondenkbaar dat de makers zich hebben laten inspireren door The Road, het meesterwerk van schrijver Cormac McCarthy dat in 2007 verscheen, en de indrukwekkende verfilming van John Hilllcoat uit 2009. Ook hier een verwoest Amerikaans landschap en een volwassene en een kind op een hoogst onzekere en gevaarlijke reis.

Craig Mazin, de maker van The Last of Us, heeft nauw samengewerkt met de makers van de game, maar zijn eigen signatuur is vanaf de eerste aflevering duidelijk voelbaar. Mazin maakte in 2019 voor HBO de vijfdelige dramaserie Chernobyl, ook een heus apocalyptisch drama, met het verschil dat het in dit geval allemaal echt gebeurd was. Maar ook daar liet hij al zien een meester van omineuze beelden te zijn, zonder daarin de menselijke maat kwijt te raken.

De eerste aflevering (‘When You’re Lost in the Darkness’) is niet alleen een huiveringwekkend overtuigende weergave van hoe de dag des oordeels eruit zou kunnen zien, maar bevat ook een emotionele mokerslag, die het lot van de personages in de hele serie gaat bepalen. The Last of Us opent met een een stel wetenschappers op televisie die jaren vóór de gebeurtenissen waarschuwen voor de vorm die een nieuwe onvermijdelijke pandemie zou kunnen aannemen. En dan springen we naar deze tijd, waarin we Joel (Pedro Pascal) leren kennen, een hardwerkende man die van bouwklus naar bouwklus racet in de hoop dat zijn tienerdochter Sarah (Nico Parker) voor zichzelf zorgt. Heel overtuigend hoe in deze fraai geënsceneerde alledaagsheid het onheil langzaam naderbij kruipt, met sirenes in de verte, nieuwsflarden op de televisie en een hond die net even eerder heeft opgepikt dat er iets aan het veranderen is.

Als de chaos losbreekt, gaat het allemaal in een ademloze vaart, waarin Joel wordt geportretteerd als een man die in overlevingsstand er alles voor over heeft om zijn geliefden te redden, maar ook machteloos moet toekijken hoe zijn wereld ineenstort. Je kunt je al heel snel geen andere acteur in deze rol voorstellen dan Pascal, die we ook kennen als de man achter het masker in de Star Wars-serie The Mandalorian.

Al in die eerste aflevering springen we de toekomst in, decennia na de uitbraak van de pandemie, waarin we in een grauwe wereld leven, met autoritair geleide quarantainezones en een rebellengroep die het anders wil. In deze nieuwe wereld is Joel een geharde figuur, emotioneel afgestompt, maar ook de man voor de moeilijke klussen. Via de rebellen leert hij de 14-jarige Ellie kennen, een weergaloze rol van Bella Ramsey, die ook al opviel in Game of Thrones. Zij is opgegroeid na de pandemie, maar is van onschatbare waarde, omdat ze ze weliswaar besmet is geraakt, maar kennelijk afweerstoffen had waardoor ze zichzelf is gebleven. En dan komt de missie in zicht, die aanvangt aan het slot van die eerste aflevering: Joel moet Ellie door het land smokkelen om haar af te leveren bij een ziekenhuis in rebellenhanden. Daar kan een medisch onderzoek wellicht een vaccin opleveren.

En natuurlijk weet je dat de relatie tussen de stugge en beschadigde Joel en zijn 14-jarige ‘vracht’ zich gaat ontwikkelen, maar de manier waarop beide acteurs leven blazen in deze personages is buitengewoon. En natuurlijk, The Last of Us speelt zich af in een post-apocalyptische wereld, die er nog nooit zo overtuigend heeft uitgezien, maar het zijn toch vooral de acteurs die hier alle aandacht naar zich toe trekken. Neem de derde aflevering die met een lengte van 75 minuten een bijna op zichzelf staande speelfilm lijkt, en op zichzelf een klein wonder is. Het begint met een Black Mirror-achtig uitgangspunt waar de vraag wordt gesteld hoe de ondergang van de wereld eruit zou zien vanuit het perspectief van een doomsday prepper, iemand die zich al zijn hele leven voorbereidt op het einde van de wereld. Bill (gespeeld door Nick Offerman) is er weliswaar helemaal klaar voor, maar heeft zich niet op de intense eenzaamheid kunnen voorbereiden. Op een dag duikt er buiten de hekken een zwerver op die het leven van Bill gaat veranderen. Het verhaal van Bill en Frank (Murray Bartlett uit The White Lotus) is een fraai en hoopgevend liefdesverhaal, dat aan het ontroerende slot elegant in de missie van Joel en Ellie wordt gevouwen.

The Last of Us is een serie die voortdurend dit soort verrassingen biedt. Vergeet maar even dat het op een game is gebaseerd; het is een serie voor iedereen.

The Last of Us ★★★★★ Fantasy Negendelige serie gebaseerd op de gelijknamige game, van Craig Mazin en Neil Druckmann Met Pedro Pascal, Bella Ramsey, Nick Offerman Te zien op HBO Max

De eerste, extra lange, aflevering van The Last of Us staat maandag 16/1 op HBO Max. Binnenkort gaat Culturele Bagage, de culturele podcast van de Volkskrant, over de impact van game én serie.