De positieve energie van Antony Hermus, de goodguy onder de dirigenten, is buitengewoon aanstekelijk

Na zeven jaar gastdirigentschappen heeft Antony Hermus weer een eigen orkest. Beeld Ivo van der Bent

Antony Hermus (49) heeft een gezicht dat het goed zou doen op een poppenkastpop. De permanente grijns lijkt in zijn gezicht gebeiteld. Hij heeft reden om te lachen. Hermus – zeg maar Antony, de goodguy met zachte g onder de dirigenten – heeft een nieuwe baan. Vrijdag begint hij als chef-dirigent van het Nationaal Orkest van België.

Maak kennis met de Haitink van Oosterhout (Noord-Brabant), die ondanks zijn bijnaam al jaren in Amsterdam woont. Voor een dirigent die zich zo lang als ‘single’ (zonder eigen orkest) op gastdirecties heeft gestort, zijn een vliegveld en intercitystation in de buurt wel zo handig. En de komende seizoenen reist hij dus heen en weer naar Brussel, naar die traditierijke zaal van Bozar.

Er zijn maar weinig dirigenten die het succes zo wordt gegund. Antony is anders. Je hebt van die dirigenten die denken dat het afbreuk doet aan hun autoriteit als ze in dezelfde kantine zitten als de musici; hij duikt juist als hij een opera moet dirigeren direct na de eerste repetitie met de hele cast de kroeg in. Alcohol slecht voor je stem? Zal best, maar zo zijn de zenuwen bij de zangers meteen verdwenen en is de sfeer meteen goed – veel belangrijker.

Die positieve energie, zegt pianist en vriend Thomas Beijer, is buitengewoon aanstekelijk. Als hij aan een project begint, staat hij erop iedereen persoonlijk te begroeten. De slagwerkers achteraan krijgen de dirigent doorgaans alleen te spreken als er iets misgaat. Nee, dan dit: ‘Hoi, ik ben Antony.’ Kan ik iets voor jullie doen? Inzet in maat 148? Dacht ik ook, ik help jullie.

Zijn jongere broer Jeroen zegt het zo: Antony’s kracht is om de dynamiek in een groep om te zetten. Bijna een gave.

Hij werkt zich te pletter, elk seizoen weer. Waarom weer een Mahler Vijf doen als je de Tiende symfonie nog nooit hebt gedaan? Qua repertoire is hij onverzadigbaar. En als hij ergens voor gaat, doet hij het met volle aandacht. Toen het Noord Nederlands Orkest hem als chef wilde hebben en hij bedankte en ‘slechts’ vaste gastdirigent werd, zat hij bij gebrek aan chef wél bij audities en vergaderingen.

Zijn werkwijze? Zelf vindt hij dat hij de musici veel ruimte geeft. Orkestmusici denken er nog weleens anders over. Klein kritiekpuntje: hij kan een beetje te veel willen controleren en uitwerken, moeilijk loslaten. Het ligt aan de fase van het repetitieproces, zegt de dirigent. De Hermus-methode is immers als volgt: in de eerste fase moet iedereen het lekker zelf uitzoeken. Ze spelen de symfonie in haar geheel door, dat geeft de musici de gelegenheid overzicht van het stuk te krijgen, en het geeft hém de tijd te landen. Het blijft wat met je doen als je ergens binnenkomt en honderd mensen kijken jouw kant op, zo van ‘laat maar zien’.

In die drie kwartier zien ze dat die dirigent dat stuk echt kent, althans, dat is de bedoeling. Dan dwing je wat af. Ondertussen heb je als dirigent de gelegenheid de boel te observeren. De moeilijkheden komen meteen bovendrijven.

Dan: fase twee. Bij een tweede keer doorspelen blijkt 80 procent van de problemen al opgelost, die muzikanten horen het zelf ook wel hoor, je moet ze zeer op waarde schatten. En dan ga je de boel ontleden. Dit hoort bij dat, de altviolen moeten hier letten op de fagot. Ja, dan zit hij er wél bovenop, dan moet alles op zijn plaats vallen. En fase drie? Alles weer vergeten. Vertrouwen op de inspiratie van het moment.

Hij is een ‘luisterende dirigent’, zegt hij, iemand die hoort wat musici te bieden hebben en ingaat op hun aanbod. Een hobo-solo kan best afwijken van hoe jij die in je hoofd had, maar als die werkt? Zolang het binnen het grotere plaatje past: houden zo.

Hij gebruikt woorden die je als journalist niet graag opschrijft. Muziek gaat om ‘verbinding’. Hij is voor elke kans ‘dankbaar’. En hé, daar is de ‘helende kracht van muziek’. Maar zou je die clichés weglaten, dan krijg je geen goed beeld van Antony Hermus. Hij meent het, en hij heeft bewijzen. Neem die keer dat hij, kort voor corona, mee ging als begeleider op een reis voor gehandicapten. Hij had zijn accordeon meegenomen. Zat hij met de groep op een terras, speelde hij De vogeltjesdans, bleken de mensen die hij net met moeite schuifelend naar de wc had geholpen prima te kunnen dansen. Nou, die bracht-ie dus ook niet meer weg.

Wie hem kent, weet: waar hij verschijnt, is muziek. Zijn huidige project: zijn neefjes en nichtjes muzikaal indoctrineren, altijd even piano met ze spelen. De liefde kreeg hij van huis uit mee, met een vader die dirigent was van het kerkkoor. Iedere zondag werd er een mis gezongen. Een heel muzikale man, maar zijn grootste kwaliteit? De club bij elkaar houden. Was je niet bij de repetitie, dan wist je dat je de volgende dag een telefoontje kreeg: waar was jij? Je hebt een verplichting. In de pauzes verscheen het bier op tafel, daarna werd er nog even Schubert gezongen. Dát clubgevoel, dat probeer je bij ieder professioneel orkest waar je komt te bereiken.

Het begon allemaal bij de Oosterhoutse Nachtegalen, een ambitieus jeugdkoor dat elk jaar wel op internationale tournee ging. De VS, Canada, Tsjechië, Spanje: de Nachtegalen kwamen overal. Ze hadden er al snel door dat ons Antony beter was achter de klavieren dan als zanger. Goed voor je flexibiliteit, hoor, als je steeds op een ander orgel moet spelen, soms voor en soms achter, vaak op grote afstand van het koor. En maar observeren: wat doet de dirigent?

Ze zien elkaar nog elk jaar minstens twee keer, de Nachtegalen van zijn lichting. Niemand in de vriendenclub was verbaasd dat Antony Hermus professioneel door zou gaan in de muziek. Zijn ouders zagen het anders. Straks word je pianoleraar! Nee, niets mis met pianoleraar, haast hij zich erbij te zeggen op een Amsterdams terras boven een krokante kipsalade. Maar hij kon ook nog wat anders met z’n hoofd. Het werd bestuurlijke informatiekunde aan de Tilburgse universiteit, met het conservatorium (piano) ernaast.

Even dreigde hij toch voor de muziek verloren te gaan. Op zijn 24ste werkte hij als projectleider automatisering op de Fontys Hogeschool te Eindhoven. Maar inmiddels waren er ook dirigeerambities. Zijn docent Jac van Steen moedigde hem aan door te gaan en wist nog wel een stageplek bij een operahuis, in de Duitse stad Hagen.

Het halfjaar onbetaald verlof werd, helaas voor de hogeschool, vrijwillig ontslag. Hij klom op van repetitor (zangers begeleiden) tot Studienleiter, met administratieve taken erbij. Nog een treetje verder op de ladder: hij werd kapelmeester, waardoor hij ook mocht dirigeren. Toen ze in 2003 een Generalmusikdirektor zochten, de hoogste baas, kwamen ze bij hem uit.

Voor Hermus is Brussel vertrouwd terrein. Hij woonde er als uitwisselingsstudent voor het eerst op kamers. Beeld Ivo van der Bent

Wisten ze het wel zeker? Echt zeker? Ik ken zes opera’s! Komt goed, wij helpen je. Dan is het handig als je een concertmeester hebt die zegt dat je die ene aria in Don Giovanni in tweeën moet slaan in plaats van in vieren. Vertrouw op de mensen met meer ervaring, altijd.

In 2009 verruilde hij Hagen voor de veel grotere opera van Dessau, Saksen-Anhalt. Succesvolle cd’s, jubel, een Ring des Nibelungen van Wagner, een bezuiniging die werd afgewend. Maar in 2013 begon het te knagen. Zijn moeder overleed. Dat hakte erin. Waarom ben ik altijd 800 kilometer van mijn familie verwijderd? In 2015 kwam het besluit om terug te gaan naar Nederland, dicht bij zijn vader. En om voorlopig geen vaste orkesten meer te nemen. Even rustig rond te kijken.

Na zeven jaar heeft hij dus weer een eigen orkest. Waarom wel het Nationaal Orkest van België, dat zich – de taalstrijd is beslecht – inmiddels Belgian National Orchestra noemt? De spelvreugde. De wil om te experimenten bij concerten. Het harde werken van het orkest. En eerlijk: noem hem gerust een ‘Belgofiel’. Tijdens zijn studie deed hij een uitwisselingsjaar in Brussel. Het was de eerste keer op kamers. Altijd even kijken in Bozar, of bij de opera, De Munt.

Die Bourgondische cultuur, dat past gewoon. Het bier. Het lijkt ergens toch wel op Oosterhout.