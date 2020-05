De popwereld is ontdaan: wachten op een vaccin voor we weer kunnen dansen?

Het festivalterrein van Lowlands en Defqon. Nederland kan zich opmaken voor een festivalloze zomer. Het kabinet heeft het verbod op evenementen vanwege de coronacrisis verlengd tot 1 september. Beeld ANP

Op de persconferentie waar Mark Rutte de stappen uiteenzette waarmee hij Nederland van het slot wil halen, kwam het niet aan bod. Maar in de Kamerbrief van minister Hugo de Jonge van Gezondheidszorg stond het ineens wel, bijna terloops op pagina 9. ‘Voor massale evenementen met een landelijke uitstraling, kunnen we nog geen datum noemen. Dat kan eigenlijk pas weer als er een vaccin is en niemand weet hoe lang dat gaat duren. We hopen natuurlijk op snel, maar een jaar of langer is heel reëel.’

Het schokte de popmuziekwereld, waar men elkaar nogal eens ontmoet in hallen met duizenden bezoekers en festivals met tienduizenden. Wachten op een vaccin? Ook in 2021 geen Lowlands?

Omdenken

Bij de Ziggo Dome in Amsterdam had commercieel directeur Danny Damman net met de buren van AFAS Live en de Arena een protocol bij de gemeente ingeleverd om vanaf 1 juni, binnen de grenzen van anderhalve meter, concerten voor 2.000 tot 2.500 mensen te gaan houden.

‘We waren aan het omdenken. Als je wel naar het tuincentrum mag, waarom kan ik dan niet klein beginnen? Ik heb twintig ingangen en genoeg toiletten voor 17 duizend mensen, dat kunnen we voor minder publiek allemaal veilig regelen, denk ik. We moeten weer opstarten. Al draaien we dan nog verlies, hoe krijgen we de jongens van het licht en de artiesten en hun muzikanten weer aan het werk?’

Negen jaar geleden stond Damman met anderen aan de wieg van de Ziggo Dome, en nu praat hij met ingehouden emotie over ‘definities’. Want: ‘Wat is eigenlijk allemaal een evenement? Buiten of binnen, staand, zittend? En landelijke uitstraling, heb je dat als er bezoekers uit Brabant overkomen?’

Vergeten

In haar beleidsplannen had minister van Cultuur Ingrid van Engelshoven de afgelopen jaren veel aandacht voor popmuziek, en de plek die de jonge en diverse sector moest krijgen in het kunstbestel, herinnert zich Berend Schans, directeur van branchevereniging van poppodia en -festivals NVPF. ‘Nu lijkt de popmuziek vergeten door het kabinet. Van de 300 miljoen euro die er extra is, komt het meeste bij de grote gesubsidieerde instellingen terecht, en bijna niets bij ons.’

En dat, zegt hij, terwijl er voor poppodia niets rendabels te organiseren is met anderhalve meter. ‘Je hebt uitverkochte concerten nodig om rond te komen. Ik hoor van alles over schouwburgen en theaters, maar niks over popmuziek. Het lijkt wel alsof het weer eng wordt gevonden, net als in de jaren vijftig.’

De voorwaarde van een vaccin voor massale evenementen heeft een ‘ontzettend onzekere factor’ in het spel gebracht, zegt Ruben Brouwer, directeur van concertorganisator Mojo. ‘Het is nu echt van belang dat de regering onze branche financieel gaat steunen zolang dat gaat duren. We hebben echt een stip op de horizon nodig, waarmee we kunnen werken. En we moeten aan tafel om te bespreken wat er intussen wel kan. Aan de regels over eerst 30 en dan 100 mensen toelaten, hebben we niets. Bij een show in de Ziggo Dome loopt alleen al een crew van 100 man rond.’