De populariteit van Betty White (1922-2021) leek na haar 80ste alleen maar te groeien

Betty White Beeld Getty

Betty White had het zelf ongetwijfeld een kostelijke grap gevonden. Amerika’s grootste showbizzblad People lanceerde vlak voor de jaarwisseling de cover van hun januarinummer, geheel gewijd aan de legendarische komische actrice, die op 17 januari 100 zou worden. ‘Betty White Turns 100!’ luidt de tekst naast haar lachende portret. En daaronder: ‘Funny Never Gets Old’. Op 28 december kondigde Whites twitteraccount het nummer zelf nog aan: ‘Ik kan niet geloven dat het binnenkort zover is. Het nieuwe nummer ligt morgen in de kiosk!’ Drie dagen later, op de laatste dag van het jaar, kwam het bericht dat ze was overleden. Hoe ze toch zo vitaal was gebleven tot op hoge leeftijd, was een van de vragen die haar in het interview in People werden gesteld. ‘Misschien komt het omdat ik nooit dingen eet die groen zijn’, was haar antwoord.

Natuurlijk is White niet de eerste Hollywoodster die een hoge leeftijd haalt, maar ze zal toch een van de weinigen zijn die acht decennia showbizzgeschiedenis schreef, met minstens evenveel comebacks als Emmy’s op haar naam (acht) en met een officiële vermelding in het Guinness Book of World Records van langst werkende televisiester, namelijk gedurende de hele geschiedenis van het medium. Ze begon in de tijd van de livetelevisie, toen alles live en geïmproviseerd aan elkaar moest worden gepraat, vaardigheden die haar in haar hele carrière goed uitkwamen. Haar populariteit leek na haar 80ste verjaardag alleen maar te groeien.

In Nederland is ze bij wat oudere kijkers vooral bekend als Rose Nylund uit The Golden Girls, een van de vier alleenstaande oudere vrouwen die samenwonen in Florida. Van 1985 tot 1992 was The Golden Girls een van de populairste comedyshows op de Amerikaanse televisie. Naast Bea Arthur, Estelle Getty en Rue McClanahan speelde White de naïeve Rose, afkomstig uit St.Olaf, Minnesota. Haar bijdrage aan de dynamiek in het huishouden bestond voornamelijk uit oeverloze, grotendeels geïmproviseerde, absurde verhalen over haar zogenaamde voorouders uit Noorwegen (Betty White had zelf Deense voorouders). Zoals het verhaal over de 'Grote Haringoorlog’ tussen de Lindstroms en de Johanssons, dat al binnen een minuut een bizarre wending neemt en eindigt met een haring die uit een circuskanon wordt afgeschoten en in een boom eindigt. Whites tegenspelers proberen met moeite om hun gezicht in de plooi te houden. De scène ging afgelopen weekend weer viraal als een herinnering aan haar komische virtuositeit.

In haar vele rollen speelde White zorgvuldig met haar imago van onschuldig oud dametje (zo zag ze er immers een groot deel van haar leven uit), die dan vervolgens met vol effect heel vilein is of ook wel, nog onverwachter op Amerikaanse televisie, een mannenverslindster. In het begin van de jaren zeventig was The Mary Tyler Moore Show de populairste show op de Amerikaanse televisie, die zich afspeelt achter de schermen van een fictieve Amerikaanse omroep. White speelde hier de rol van Sue Ann Nivens, een agressieve, cynische vrouw achter de schermen, die als presentator van de fictieve show The Happy Housemaker juist het tegendeel uitstraalt, ‘misselijkmakend zoet’, zoals de rol werd omschreven. White was de laatste overlevende van de oorspronkelijke cast van de legendarische show, nadat eerder in 2021 Ed Asner, Gavin MacLeod en Cloris Leachman waren overleden.

Betty White, Rue McClanahan en Bea Arthur in The Golden Girls. Beeld Getty

White werd geboren in Illinois en groeide op in Los Angeles, waar ze haar eerste van vele, vele, televisiebaantjes kreeg in 1949, bij een variétéshow die Hollywood on Television heette. De bedoeling was dat White en haar co-presentator de ruimte tussen nieuwe platen aan elkaar praatten – uit de tijd dat televisie nog vooral op radio leek. Kijkers begonnen al snel te klagen, niet over de presentatoren, maar over de muziek, die ze steeds onderbrak. Dus werd de muziek eruit gegooid en was een van de eerste talkshows geboren. Het was niet de eerste maal dat de carrière van White parallel liep met die van het medium zelf.

Samen met Lucille Ball (een hartsvriendin) domineerden ze in de jaren vijftig het televisielandschap. Ball met haar comedyserie I Love Lucy en White met haar show Life with Elizabeth en met vele optredens in talk-en spelshows. Maar waar haar tijdgenoten langzaam naar de achtergrond verdwenen, en alleen nog even werden gememoreerd bij hun overlijden, leek de statuur van White alleen maar te groeien. Haar status van ‘nationale schat’ werd nog eens benadrukt door haar vriendschap met meerdere presidenten en hun echtgenoten.

Ook het publiek liet haar niet los. In 2009 stal ze de show in de romantische komedie The Proposal naast Sandra Bullock en Ryan Reynolds. Het leidde in datzelfde jaar tot een Super Bowl-commercial (de populairste van dat jaar) voor Snickers. Als mensen haar al vergeten waren, dan was ze nu weer helemaal terug. Op Facebook werd de groep Betty White to Host SNL (Please) opgericht, die binnen korte tijd een half miljoen leden had. Niet lang daarna maakte het populaire satirische programma Saturday Night Live bekend dat Betty White de centrale gast zou zijn. En ook met dit optreden op 88-jarige leeftijd (afgesloten met een wodka met ijs en een koude hotdog) brak ze, zoals vaker, alle records.