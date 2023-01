De poppenkastpoppen moeten worden bevrijd in deze satire (5+) van De Toneelmakerij ★★★☆☆

‘Poppenkast’ (5+) van De toneelmakerij. Beeld Sanne Peper

De poppenkast heeft zijn beste tijd gehad. De poppen, Jan Klaassen en Katrijn, draaien doodgemoedereerd hun vaste repertoire af en luisteren helemaal niet meer naar hun baas, poppenkastspeler meneer Rozenwater. Ad de Bont schreef een geinige poppenkastsatire, genaamd Poppenkast, die nu door Paul Knieriem bij De Toneelmakerij is geregisseerd, met poppen én acteurs.

Alle clichés van dit toch vrij conservatieve theatergenre worden effectief uitgespeeld: van de theedoekgordijntjes tot het onverholen seksisme in de verhalen. Verandering, zo blijkt, is nodig. Dan verschijnt er ene juffrouw Beddengoed ten tonele. Zij maakt zich hard voor misstanden in de poppenkastindustrie en ziet het als haar taak om alle poppenkastpoppen te ‘bevrijden’. Dat wil zeggen: alle poppenkasten in brand te steken. Als ze vervolgens ook nog denkt grensoverschrijdend gedrag waar te nemen, zijn de poppen helemaal aan het dansen.

En ja, meneer Rozenwater is inderdaad verliefd op Katrijn en Katrijn is technisch gezien een werknemer, dus dat is lastig. Maar verliefdheid is iets wat je overkomt, zegt meneer Rozenwater, dus wat kan hij daaraan doen? En Katrijn staat heus haar mannetje wel, met haar pollepel. Tot zover het maatschappelijke dilemma in deze 5+-voorstelling, die verder gelukkig ook een hoop onzin, pruiken en nodeloos geweld bevat.

Spelers Denise Aznam en Floyd Koster hebben zich een opgewonden, cartoonachtige, niet zelden bewust lelijke speelstijl aangemeten. Daarmee vallen ze goed samen met de poppen, die ze tegelijkertijd (soms letterlijk) ook bespelen. Poppenkast toont zich een genre dat zich maar moeilijk laat moderniseren. Maar mag iets ook eens een keer gewoon bij het oude blijven?

Poppenkast (5+) Theater ★★★☆☆ Van Ad de Bont, door de Toneelmakerij, regie Paul Knieriem, met Denise Aznam en Floyd Koster. 14/1, De krakeling, Amsterdam. Tournee t/m 5/3.