De pop krijgt steeds meer trekken van de klassieke muziek

Wekelijks neemt Bor Beekman, Robert van Gijssel, Merlijn Kerkhof, Anna van Leeuwen of Herien Wensink stelling in de wereld van film, ­muziek, theater of beeldende kunst.

Toch maar even opgezet, het nieuwe album van Taylor Swift. Alhoewel, nieuwe: de zangeres nam haar album Red uit 2012 opnieuw op, de remake verschijnt met de toevoeging ‘Taylor’s Version’. De drijfveer voor de herziene editie was niet artistiek: de rechten van de mastertape van het album zijn in handen gekomen van een investeerder, waardoor ze niet de zeggenschap heeft over het oude materiaal. Omdat ze wel het auteursrecht heeft over haar nummers, kan ze die nieuwe opnamen wel uitbrengen.

Het initiatief wordt overal onthaald als emancipatoire daad: een vuist in het gezicht van de mediabazen die de vruchten van de artiest willen kapen. Collega Menno Pot recenseerde het album vorige week en constateerde dat het ‘coveralbum’ beter is dan het origineel.

Ik denk dat met het fenomeen van de heropname de popmuziek een nieuwe fase is ingegaan – en dat die meer en meer op de praktijk van de klassieke muziek begint te lijken.

Met de opkomst van de ‘tribute band’ – groepen die werk van een band zo getrouw mogelijk uitvoeren (het liefst nog in dezelfde kleding ook) – had de pop al een trekje van de klassieke muziek gekregen: de status van coverend artiest schuift van goedkoop epigoon op in de richting van uitvoerend kunstenaar (zie The Analogues). Maar ook de illusie van het definitieve artistieke product vervaagt.

Een van de dingen die klassieke muziek van pop onderscheidde, was dat je met een singletje of een album het idee had dat je ‘het’ singletje of album in handen had. Koop je een cd met de Jupitersymfonie van Mozart, dan kan dat wel de beroemdste uitvoering zijn, het blijft een uitvoering: Mozart had geen studio tot zijn beschikking, slechts wat vellen en een veer. De eeuwige vraag in de klassieke muziek is: is het kunstwerk de partituur, de klinkende realisatie daarvan of iets ertussenin?

Stap anno 2021 een platenzaak binnen, en je ziet dat het ook in de pop niet meer zo duidelijk is wat nou ‘het’ definitieve product is. De tafels liggen vol luxe boxsets met opnieuw gemixte of gemasterde albums – klassiek geworden popalbums, dus. Als er staat dat zo’n album is ‘opgepoetst’, betekent dat dat het geluid aan de smaak van de tijd en aan onze veranderde geluidsinstallaties (laptopspeakers en ‘oortjes’ waardoor je meer suggestie van lage bas nodig hebt omdat ze echt lage tonen niet kunnen weergeven) is aangepast. Daarom moet er soms na tien jaar alweer een nieuwe remaster komen.

Aan een album uit 1967 wordt zo een heel klein beetje van nu toegevoegd (in de regel meer hoog, meer helderheid en minder dynamiek zodat het geheel harder is), waardoor ons andere dingen opvallen in de muziek. Het is precies waarom ik ook uitvoeringen van de Jupitersymfonie blijf opzoeken: het stuk is zo goed dat je er nog meer in wilt ontdekken. Je blijft hopen op een nieuw inzicht – en soms word je beloond.

Als Swift straks haar album 1989 opnieuw opneemt, ook al integraal gecoverd door Ryan Adams, is dat het begin van een woud van versies. En als het meezit, blijven die liedjes standhouden, in voor ieder tijdperk nieuwe bladeren.