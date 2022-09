De politieke postpunk van het Poolse Trupa Trupa klinkt in deze tijd urgenter dan ooit ★★★★☆

Trupa Trupa

Het Poolse Trupa Trupa zit in een wat lastig livecircuit. De band uit Gdansk is wereldwijd ontdekt door de serieuze muziekpers (van Rolling Stone tot Guardian) en zelfs door grote literaire bladen, vanwege de dichterlijke kwaliteiten van zanger en gitarist Grzegorz Kwiatkowski. De gejaagde en zeer muzikale postpunk van de vier Polen geeft de politiek beladen tekstregels urgentie, en ook live spat de zeggingskracht van het podium.

Maar de roem was Trupa Trupa bij de boeking van twee shows in Nederland nog niet vooruitgesneld: de band speelt in mooie maar kleine zalen als het Rotterdamse Worm en de ACU in Utrecht, en in Rotterdam zijn dinsdag welgeteld veertig man publiek aanwezig. Trupa Trupa verdient meer.

Toch lijkt de kilte in de zaal de band niet bepaald dwars te zitten. Trupa Trupa speelt bezeten en geconcentreerd en laat het nummer Moving, van hun pas verschenen album B Flat A, grimmig dansen rond een opbollend basloopje en zagende gitaren. Maar de band sleept de muziek live tot ver buiten de postpunk. Het nummer Uniforms, een scherpe aanklacht tegen de waanzinnige oorlog die in Polen zo’n beetje langs de landsgrenzen marcheert, lijkt een mantra dat door de late Beatles geschreven had kunnen zijn. En de band laat veel nummers uitwaaieren in psychedelisch rockend gitaargeweld, waarbij het speelplezier toch echt overslaat op het publiek. Het rammelt soms wat, de drums zitten niet altijd strak op de toetsen en de gitaarslagen, maar het zit de overtuigingskracht opmerkelijk genoeg niet in de weg.

Trupa Trupa maakt muziek uit artistieke noodzaak, dat voel je aan alles. De band sluit de show af met het oude nummer Good Days Are Gone, dat alleen al vanwege die titel actueler lijkt dan ooit.