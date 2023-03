‘De Politieke Partij Radikalen’ schetst een bijna ontroerend beeld van de lange jaren zeventig

Pieter Bogaers als partijvoorzitter van de Politieke Partij Radikalen (PPR) in 1968. Beeld ANP

De Politieke Partij Radikalen, PPR, verdiende eind jaren zestig een warm welkom, alleen al omdat de oprichting van de partij een afrekening wilde zijn met de cultuur van katholieke luizenstreken die zo tergend lang dominant was geweest in het verzuilde bestel. Die cultuur had zijn hoogtepunt, noem het dieptepunt, gevonden in de nacht van 13 op 14 oktober 1966, toen KVP-fractievoorzitter Norbert Schmelzer, door cabaretier Wim Kan ‘een gladde teckel’ genoemd, zijn eigen katholieke premier Jo Cals en diens centrum-linkse ministersploeg een dolk in de rug stak. Voor menig katholiek van de maatschappelijk bewogen soort was de maat vol. De PPR was het antwoord: radicale keuzes voor een activistische politiek op het gebied van vrede, milieu en sociale gelijkheid in plaats van de stiekeme machtspolitiek van het confessionele establishment.

Lang heeft de christelijk-radicale partij niet bestaan. Opgericht in 1968 viel het doek alweer in 1990 toen de PPR zich liet opnemen in een opmerkelijke melange van pacifisten (PSP), evangelische zendelingen (EVP) en communisten (CPN). We spreken sindsdien van GroenLinks. Over de rol die de PPR in die twee decennia heeft gespeeld in de Nederlandse politiek is nu bij uitgeverij Boom een bloemlezing aan beschouwingen verschenen van historici en politicologen: De Politieke Partij Radikalen - Macht uit het zadel.

Bij elkaar vormen de verhalen een bijna ontroerend beeld van de lange jaren zeventig, een episode vol ongeduld en vergeefsheid. In menig opzicht was bij uitstek de PPR de belichaming van deze sentimenten. De wereld zou anders worden, eerlijk, mooi, gezond, progressief. Wees niet verbaasd dat het begrip teleurstelling als leidraad door de beschouwingen loopt. Altijd weer was er hoop en telkens weer viel de uitkomst tegen. Toch deprimeert het niet, dit relaas van een naïviteit. Want het waren schitterende jaren en het was een voorrecht zo innig verbonden te zijn met de polsslag van de tijd.

Christoph van den Belt e.a.: De Politieke Partij Radicalen 1968-1990/Macht uit het zadel. Boom; € 29,90.