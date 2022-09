De politiek sluipt er in PuurNatuur soepel in. Nu maar hopen dat de boeren het ook lezen

Blad: Puur Natuur

De natuur, die is er ook nog in deze rommelige tijden. Namens ‘miljoenen Nederlanders’ riepen op Prinsjesdag Natuurmonumenten en 85 andere organisaties de politiek op ook in 2023 ‘door te pakken’. Immers, ‘we kunnen niet zonder natuur’. De hashtag: #nietzondernatuur

Afgaande op het aantal vreemde, boze vogels dat op Facebook berichten van Natuurmonumenten afkraakt (‘Maar de boeren!’) is niet iedereen overtuigd van de goede bedoelingen van de natuurorganisatie, zacht gezegd. De ruim 700 duizend leden zullen er anders over denken.

In het herfstnummer van het kwartaalblad PuurNatuur ontbreekt de omgekeerde Nederlandse vlag, integendeel. Het s-woord wordt veelvuldig genoemd. Er wordt een melkveehouder geïnterviewd wiens bedrijf in Gelderland al bijna dertig jaar vrijwel geen stikstof uitstoot.

John Arink uit Lievelde is voor Natuurmonumenten de gedroomde boer. Zijn bedrijfsvoering is biologisch. Het kán dus wel, wordt de lezer duidelijk gemaakt. Over zijn aanpak: ‘Zoals wij werken, zijn er geen problemen met stikstof voor de natuur. Boerenbedrijven blijven bestaan en wij kunnen ons als boeren blijven inzetten voor het beheer van natuurgebieden.’

De politiek sluipt er in PuurNatuur soepel in. In twee stukjes wordt duidelijk uitgelegd wat een overdosis stikstof voor gevolgen heeft voor de natuur. De kabinetsplannen worden toegejuicht: ‘Eindelijk is er zicht op een daadwerkelijke vermindering van de schadelijke stikstofneerslag in natuurgebieden.’

Samenwerken is hier het devies: ‘Door alles samen op te pakken, kun je boeren voor de lange termijn duidelijkheid geven.’ Nu maar hopen dat de opstandige boeren en hun aanhangers het ook lezen. En geloven.

En dan is er nóg een heftige crisis, in een verder opwekkend, bijna lief tijdschrift: de watercrisis. De aankondiging van een reeks stukken: ‘Je zou het misschien niet zeggen, maar het water in ons land is zo ongeveer het vieste van Europa’. De tijd dringt, is de boodschap, en lezers wordt opgeroepen om de petitie ‘Stop de Watercrisis’ te tekenen.

Verrassend is de keuze om filosoof René ten Bos over het onderwerp te interviewen. Water is het beginsel van alles, zegt hij in een prikkelend betoog. ‘Het gaat in mijn ogen niet alleen om water als moleculaire substantie, maar ook waterig, fluïde denken’.

Natuurmonumenten zou Natuurmonumenten niet zijn als niet ook het schrijvertje (ook wel draaikever genoemd), bevers, jonge aaltjes, aalscholvers, de behangersbij en de waterschorpioen aan bod zouden komen. De waterschorpioen is overigens geen echte schorpioen. Wel houdt hij ‘met zijn kraalachtige oogjes alles goed in de smiezen’.