De polariserende term ‘woke’ is ‘gecanceld’

Beeld Getty

‘De term is inmiddels zó vaag, niemand weet wat er precies mee wordt bedoeld’, zegt ‘Jeremias’ Spruit, online-voorstander van het ‘cancelen’ van ‘woke’. ‘Iets ‘woke’ noemen is inmiddels altijd het eindpunt van een discussie en staat opbouwend debat in de weg. Laten we het hebben over vormen van ongelijkheid en of we daartegen moeten strijden of dat verschillen helemaal niet zo erg zijn.’

‘Niemand identificeert zich echt als woke, het is echt een term geworden die enkel nog lijkt te staan voor een groot, vaag gevoel van ‘iets wat niet goed is’, ‘iets wat mij een slecht gevoel geeft’’, vult Jessica aan. ‘Het is alleen een beetje pijnlijk dat een term nu gecanceld wordt die oorspronkelijk werd gebruikt door zwarte Amerikanen in de jaren dertig van de 20ste eeuw om elkaar te waarschuwen voor racistisch geweld.’

Niet iedereen is het eens met het ‘cancelen’ van de term ‘woke’. Twitteraar EdRaket65: ‘Ja hoor de deugers willen woke cancelen, het moet niet gekker worden. Ik laat mij de mond niet snoeren en blijf gewoon alles wat deugt woke noemen. Die gecremeerde kroketten kunnen de boom in.’

Wat de term ‘gecanceld’ nou precies betekent is eveneens onduidelijk. ‘De tijd zal het leren’, zegt iemand.