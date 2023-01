De Poëzieweek komt eraan en dat betekent: van alles te luisteren, te doen en te delen

Volgens schrijver Tahar Ben Jelloun is echte vriendschap even zeldzaam als echte poëzie. Misschien is dat zo. Al zijn het ook allebei makkelijk uit te hollen begrippen. Twee likes maken nog geen vriendschap; twee afgeknipte regels nog geen gedicht. En een van de plekken waar ze van oudsher samenkomen, de poesiealbums en alba amicorum waarin schepen wel maar vriendschappen nooit vergaan, zijn bepaald geen vindplaatsen voor talige kostbaarheden. Niet getreurd: de komende Poëzieweek, van 26 januari t/m 1 februari, zet dapper in op de hoogwaardige combinatie van beide woorden, het thema is vriendschap, ‘ook poëzie kan je vriend zijn’, kopt de website.

In de eerste aflevering van haar podcast PoëzieVandaag nam Ellen Deckwitz op 2 januari alvast een voorschot op het thema, met de dichter wiens werk bij veel aspirant-poëzielezers op de ‘schepen vergaan/eeuwig bestaan’-fase gevolgd zal zijn: Hans Lodeizen, de weemoedige schrijver van regels als ‘weeg het leven wat lichter’; ‘ik heb mij met moeite alleen gemaakt’ en ‘o – mijn vriend – deze wereld is niet de echte’ (ik tik ze hier nog altijd op uit mijn hoofd, ook ik was zo’n lezer). Echte poëzie, houdbaar ook. Deckwitz liet zich er als 15-jarige door troosten bij het verlies van een vriendschap en reikt het nog steeds graag jongeren aan: een gedicht als mogelijke vriend voor wie zich eenzaam voelt.

Boegbeelden van de Poëzieweek zijn dit jaar Miriam Van hee en Hester Knibbe, fijnzinnige dichters die ook in het echte leven bevriend zijn en samen het Poëzieweekgeschenk schrijven. Gaat dat ons nieuwe, onvergetelijke gedichten over vriendschap opleveren? Zou mooi zijn, heel veel bestaan er daar namelijk helemaal niet van, lang niet zo veel als over liefde, dood, natuur.

Miriam Van hee en Hester Knibbe Beeld Links: Lieve Blanquaert. Rechts: Koos Breukel

Ondertussen promoot de Poëzieweek, behalve de vele activiteiten waar je met je vrienden heen kunt, ook de leuke ver+vers.app van dichters Vicky Francken en Lies Van Gasse voor de doe-het-zelfdichter. Je vormt er graphic poems mee, een beetje zoals met de befaamde koelkastpoëziemagneetjes, maar dan digitaal en met volledige zinsdelen. Zo kan een volgend gedicht ontstaan: ‘we zijn bevriend met veel te weinig/ we vallen af en toe weg/ hoor je het zoemen?/ er is veel van alles en toch ben je hier alleen/ open je handen.’ Ieder gedicht valt direct te delen via TikTok, Snapchat en Instagram, waarmee het onmiddellijk voor al je vermeende vrienden zichtbaar is – en meteen weer een stuk minder zeldzaam.

Volmaakte vriendschap zou een soort gelukkige eenzaamheid moeten zijn, zei opnieuw Ben Jelloun. Dat is misschien exact wat poëzie kan brengen: gelukkige eenzaamheid.