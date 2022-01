Dat Mark Rutte ooit in een officiële toespraak naar een gedicht verwees – je kunt het je na de afgelopen twee jaar met al dat gure weer voor de kunst nauwelijks meer voorstellen. Het was in 2019 bij de MH17-herdenking, hij citeerde dichter Bert Schierbeek: ‘ik denk / als het regent / laat ze niet nat worden.’

Inmiddels zijn de meeste kunstenaars, dichters incluis, zeiknat en erg veel zorgen lijkt dat de minister-president niet te baren. Deels valt het met die dichters natuurlijk ook mee: poëzie lezen kan altijd, de boekwinkels zijn weer open en met de bezettingsgraad van een boekenkast bemoeit hooguit een huisgenoot zich. Maar deze week is het Poëzieweek – donderdag begonnen met Gedichtendag – en dat fenomeen werd juist in het leven geroepen omdat poëzie zich meer en meer op podia afspeelt. Dichters, slammers en spokenwordartiesten eten ervan: van bundelverkoop alleen kan zelfs de meest onstuimige poëet niet leven.

En door het hele land optredende dichters – helaas. De agenda van de Poëzieweek toont vooral veel activiteiten in België, waar de zalen al open waren, de Nederlandse hangen er wat treurig bij. Veel podia die gewoonlijk eind januari feestelijke poëzieparades organiseren, krijgen dat nu niet snel nog even voor elkaar. De organisatie van de Poëzieweek Groningen vat de tragiek helder samen op haar site: ‘In de Poëzieweek kun je zomaar, op allerlei alledaagse plekken en onverwachte momenten, tegen dichters en gedichten aanlopen. Dit jaar zal dat weer vooral online zijn.’

Dat ‘onverwachte momenten’ online doorgaans bestaan uit opploppende reclames van organisaties met een heel wat groter budget dan welke dichter, uitgever of poëzieorganisatie dan ook, moeten we maar verdringen met het droombeeld dat tijdens het typen van een stukje of een call met Nieuw-Zeeland ineens een gedicht van Lieke Marsman, Remco Campert of Mustafa Stitou voorbijsuist.

Maar hee, niet getreurd. Het thema van de Poëzieweek dit jaar is natuur (want: al dat wandelen de afgelopen tijd) en het geschenk werd geschreven door Ramsey Nasr, die aan de elementen poëzie, natuur, lockdown en het onverwachte een fraaie extra lading geeft door een hele bundel op te bouwen uit zinnen uit de brieven van Vincent van Gogh – een destillaat van schoonheid en verlangen. ‘Schrijf mij toch. Help mij. Want ik ben niet prettig, en in tweestrijd.’

‘Ik ben niet prettig’ – een poëtischer samenvatting van de staat waarin de meeste dichters nu zullen verkeren vind je niet snel, laten we die erin houden. En rennen naar de boekhandel, bundels kopen van al die natgeregende laaglandse dichters die niet prettig zijn.