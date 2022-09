De poëtische monoloog ‘De wanen’ is theater waar je gelukkiger van wordt ★★★★☆

Alwin Pulinckx in ‘De wanen’. Beeld Sanne Peper

‘Iedereen is er erger aan toe dan ik.’ Zo klinkt het hoopvol in De wanen, een poëtische monoloog die het theaterdebuut is van Ingmar Heytze. De naamloze figuur die dit uitspreekt, gespeeld door Alwin Pulinckx, onderzoekt zijn eigen wanen, en die van de mensen om hem heen. Toen hij 12 was, stond hij onder de douche en kon hij het water warmer en kouder denken. Al vanaf zijn 4de zet hij stoplichten op groen en rood. Soms ziet hij zichzelf eindeloos in een game wegrennen van iets dat of iemand die achter hem aan zit.

De tekst van Heytze is een gedachtenstroom die golft op de afwisselend sombere en opgewekte waanvoorstellingen van een ogenschijnlijk eenzaam mens. Of is het gewoon een goed ontwikkeld inlevingsvermogen? Heytze, regisseur Olivier Diepenhorst en actrice Abke Haring baseerden het stuk op De atlas van wanen, een onafgemaakt dichtproject van Heytze. Het is geen regulier drama met een conflict, maar eerder een symfonie van stemmen en gedachten die in elkaar overlopen. Wanen, zo lijkt het, kunnen besmettelijk zijn, en van de ene op de andere mens overspringen.

Haring haakte af ‘wegens persoonlijke omstandigheden’, waarna de monoloog nu wordt vertolkt door Pulinckx. Een knappe prestatie: hij moet zich de lange zinnen in recordtijd eigen hebben gemaakt. Zijn zoekende, enigszins beweeglijke en soms abrupt van toonhoogte verwisselende performance levert de aardse en nuchtere elementen die een theatervoorstelling doorgaans onderscheidt van een poëzievoordracht. De wanen is theater waar je gelukkiger van wordt. Dat is het waanzinnige eraan. Zo aanstekelijk is deze verbeelding.

De wanen Theater ★★★★☆ Door Bellevue Lunchtheater. Tekst Ingmar Heytze, regie Olivier Diepenhorst. 29/9, Theater Bellevue, Amsterdam. Daar t/m 16/10.