De podiumversie van ‘Moby Dick’ is een tragisch avontuur en liefdesverhaal ineen

De podiumversie van 'Moby Dick', een vrijwel stomme film begeleid door live muziek. Beeld Diana Pfammatter

Het verhaal is bekend. Op zoek naar vrijheid en avontuur gaat Ishmael naar zee. Daar belandt hij aan boord bij de vreemde kapitein Ahab, die is geobsedeerd door de witte walvis Moby Dick. Dat loopt niet goed af. Of voor Ishmael wel, want hij overleeft als enige bemanningslid van het tragische schip Pequod. Voor veel Amerikaanse tieners is Moby Dick (1851) van Herman Melville verplichte kost op de middelbare school.

Maar de Amerikaanse kunstenaar Wu Tsang las het op die leeftijd niet. Zij was ervan overtuigd dat een ‘great American novel’ niks voor haar zou zijn: ‘Ik dacht dat het een heel masculien verhaal was, dat standaard Amerikaans heldendom verheerlijkt.’ Dat past natuurlijk niet bij de kunstenaar die activistische films maakt over bijvoorbeeld racisme en lhbti-gemeenschappen.

Wu Tsang Beeld Blommers/Schumm

Toch waagde ze zich een paar jaar geleden aan het boek. Via een omweg eigenlijk, nadat ze een lezing had bijgewoond over de marxistische schrijver C.L.R. James en zijn interpretatie van Moby Dick. Wat bleek? Het was liefde op het eerste gezicht: ‘Het boek is een wereld op zichzelf.’ In die wereld ontdekte Tsang actuele onderwerpen: ‘De walvisjacht ging om menselijk gewin, de walvis moest dood om geld te verdienen. Op die manier gaan we ook met de aarde om. Denk maar aan de olie-industrie.’

Wie zich in deze wereld wil onderdompelen (en pas op voor de walvis), kan vrijdag en zaterdag terecht op het Holland Festival. Daar is Tsangs versie van Moby Dick te zien, een vrijwel stomme film met livemuziek door strijkorkest Bryggen. Het is een meesterwerk, een wonderbaarlijke magisch realistische mix van film, muziek, geluiden, performance en dans. Een tragisch avontuur en liefdesverhaal is het geworden.

Deze voorstelling werd gemaakt door meerdere mensen, met als harde kern Tsangs kunstcollectief Moved by the Motion. Tot deze groep behoort ook de gelauwerde Afro-Amerikaanse filosoof en dichter Fred Moten. Hij speelt een bijzondere rol in de film: als een soort almachtige en alwetende verteller en tegelijkertijd een overlevende van de Pequod. Een slimme twist van Tsang aan deze ‘great American novel’, om als alternatief einde ook een zwarte man te laten overleven. Dit personage zit diep in de zee, misschien in de buik van een walvis, en leeft daar schijnbaar buiten de tijd, misschien onsterfelijk.

'Osedax' van Edgar Cleijne & Ellen Gallagher, 2010. Beeld Fries Museum

Deze alternatieve vorm van overleven, in een walvis, deed me denken aan de installatie Osedax van Edgar Cleijne en Ellen Gallagher. Die zag ik twee jaar geleden in het Fries Museum. In een zwarte houten keet worden films getoond met onderwaterwezens. De kunstenaars waren geïnspireerd door de ‘zombieworm’ osedax die leeft van walvisbotten op de diepe zeebodem. Volgens Cleijne en Gallagher zijn de sporen die deze wormen kerven op de walvisbotten te beschouwen als een taal die over een ver verleden spreekt, het verleden van de vele tot slaaf gemaakte Afrikanen die tijdens oversteek naar de VS verdronken in de Atlantische Oceaan. Die taal is helaas niet meer te ontcijferen, deze verhalen zijn verloren gegaan.

Wie? Wu Tsang (40) / collectief Moved by Motion

Wat? Moby Dick; or The Whale

Waarom? Wu Tsang is als filmmaker en kunstenaar verbonden aan het Schauspielhaus Zürich, daar ging Moby Dick in maart in première

Gezien: in Venetië in Teatro Goldoni

Nu te zien: in Amsterdam bij het Holland Festival in het Muziekgebouw, 17/6 en 18/6