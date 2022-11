De podcast Into It praat je op een prettige manier bij over wat er speelt in de popcultuur ★★★★☆

Hoe worden abortussen in Amerikaanse films en series in beeld gebracht? Hoe goed kennen we Taylor Swift eigenlijk, de singer-songwriter die met haar albums het ene na het andere zelfportret aflevert? Zijn we seriemoordenaars niet een te prominente plek in de populaire cultuur aan het geven? Waarom maken fantasyfans zich zo druk over zwarte personages in The Rings of Power? En bestaat het fenomeen zomerhit nog? En zo ja, wat was de zomerhit van 2022?

Een handjevol onderwerpen van Into It with Sam Sanders, de nieuwe podcast van de Amerikaanse culturele website Vulture, die op 28 juli dit jaar aftrapte met een gesprek over de manier waarop Beyoncé de muziekindustrie had veranderd. Het nieuwe album Renaissance verscheen een dag later. De formule van Into It is helder. Wat speelt er die week in de wereld van de popcultuur? Wat valt er meer over te zeggen dan een duim omhoog en omlaag? De slimste (en grappigste) mensen van Vulture en moederschip New York Magazine laten hun licht erover schijnen.

Elke aflevering begint met een aantal headlines uit de wereld van cultuur en sociale media, kort doorgelicht door een wisselend panel dat laat weten of ze er al dan niet op aanslaan. Het is een aantrekkelijke manier om te worden bijgepraat. Zelfs als je niet zo diep in de Amerikaanse thema’s zit, word je meegesleept door het enthousiasme van de conversatie.

Maar de podcast valt of staat bij de toon en de stijl van gastheer Sam Sanders, altijd geëngageerd, geestig en geïnformeerd. Hij probeert vooral zijn gasten te laten shinen, maar als hij zelf weleens te gast is bij andere podcasts (vaak met journalist Kara Swisher in de buurt) blijkt hij een bevlogen spreker, met een wereldbeeld dat soepel heen en weer beweegt tussen politiek, kunst en samenleving, met ruime aandacht voor zwarte en queer-cultuur.

In het meningencircus dat culturele podcasts ook nog weleens zijn, valt de journalistieke invalshoek van Into It des te meer op. In die eerste aflevering legde muziekjournalist Danyel Smith uit dat Beyoncé een revolutie ontketende door in 2013 het hele publiciteitscircus omver te blazen: ze zette een nieuw album van het ene op het andere moment online, zonder de gebruikelijke aanloop. Speciale aandacht voor de aflevering met seriegenie Damon Lindelof (maker van Lost en The Leftovers) over hoe je een serie moet afsluiten: Damon Lindelof Knows When to Wrap Up the Party.