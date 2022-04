De ‘pluizige kluizenaar’ Radu Lupu (76) was als pianist meester van de verinnerlijking

De Roemeense pianist Radu Lupu gefotografeerd in Bologna, 2014. Beeld Roberto Serra / Getty Images

De Roemeense pianist Radu Lupu leek de schaar te haten. Volgens een Britse recensent oogde hij in zijn latere jaren ‘als een pluizige kluizenaar die was gevraagd zijn bedelnap buiten te laten’. Zonderlinge trekjes genoeg: al meeneuriënd hing hij soms als een jazzman achter de piano. Maar over één ding was iedereen het eens: Radu Lupu was een meester van de verinnerlijking. Op Eerste Paasdag is hij in zijn Zwitserse woonplaats Lausanne overleden na een lange ziekte. Hij werd 76 jaar.

Alles wat Lupu te zeggen, of beter: te zingen had, deed hij via de piano. In zijn brein klonk eeuwig muziek. Het enige wat je hoefde te doen, zei hij in een schaars interview, was die klank overbrengen op de piano. ‘Balans, melodie, toon: alles wordt bedacht en gecontroleerd door het hoofd.’

Dat klinkt cerebraal, maar Lupu was een dichter pur sang. Die begaafdheid viel op in Galati, de Roemeense havenstad aan de Donau waar hij in 1945 werd geboren. Op z’n 17de trok Lupu met een studiebeurs naar Moskou. Hij kreeg les van Heinrich Neuhaus, de man die ook Oekraïense virtuozen had gekneed als Svjatoslav Richter en Emil Gilels.

Lupu was dankbaar voor alles wat hij had geleerd, ‘maar als het erop aan komt, ben ik een autodidact’. Hij schoof in Moskou vaak aan bij concerten, beluisterde vermaarde dirigenten als Furtwängler en Toscanini, ‘en stak van alles wat op’.

Vanaf z’n 20ste won hij een reeks vermaarde pianowedstrijden, om te beginnen de Van Cliburn International Piano Competition in Fort Woth, Texas (1966). In 1969 schreef Lupu het concours van Leeds op zijn naam. In oktober van hetzelfde jaar debuteerde de 23-jarige, toen nog gladgeschoren pianist in Nederland. Hij speelde Liszt bij Het Gelders Orkest en Beethoven bij het Haagse Residentie Orkest. Het Algemeen Dagblad hoorde ‘een verrukkelijke aanslag in alle gradaties’.

In 1970 nam Lupu zijn eerste plaat op voor het sterrenlabel Decca, met werk van Schubert en Brahms. Zijn debuut bij het Concertgebouworkest volgde in december 1975, het begin van een relatie die tot 2017 duurde. Met Szymon Goldberg, de Pools-Amerikaanse violist die in 1955 het Nederlands Kamerorkest had opgericht, maakte Lupu een internationaal vermaarde opname van Mozarts vioolsonates. Voor zijn album met Schumanns Kinderszenen kreeg hij in 1995 de Nederlandse Edison Award.

Toen Radu Lupu in 2012 aantrad in de serie Meesterpianisten, hoorde de Volkskrant geheimzinnige klankmelanges en noten bestrooid met stofgoud. Maar ook: nogal wat misslagen. Ze versterkten het beeld van een in zichzelf verzonken kluizenaar. In 2019, met een kwakkelende gezondheid, zei Lupu het concertleven vaarwel.