De PlayStation 5 komt eraan: gaat Sony de gamer écht verrassen?

Watch Dogs Legion is een game die de Franse uitgever Ubisoft uitbrengt voor de PlayStation, maar ook voor andere spelcomputers en de pc. Beeld Ubisoft

De spelcomputer, een computer die je vastknoopt aan een televisie om games mee te spelen, is nogal vaak doodverklaard. De laatste keer gebeurde dat toen de apparaten waarmee we elkaar mobiel bellen ook reuze bruikbaar bleken om spelletjes op te spelen, van Nokia’s Snake in 1998 tot Angry Birds en Alto’s Odyssey in het hier en nu.

Al die nieuwe vormen van digitaal vermaak, de smartphone en tablet incluis, bleken echter vooral een nieuwe markt aan te boren, en vooral nieuwe groepen gamers. De spelcomputer bleef ondertussen een trouw publiek aanspreken, waaronder hardcore gamers. Genoeg om drie fabrikanten in de race te houden: naast Sony is dat Nintendo (met inmiddels de Switch) en Microsoft (met de Xbox, sinds 2001). Grofweg de andere helft van de gamefanaten leeft zich uit op de pc.

Het grote voordeel van de spelcomputer is dat de aansluiting een fluitje van een cent is en dat games altijd zullen werken, omdat de ontwikkelaars van de spellen precies weten hoe de techniek erachter werkt. Van pc’s zijn er miljarden varianten – vandaar dat je op het doosje van een pc-spel altijd moet kijken of jouw computer het wel aankan.

Pientere pookjes

De spelcomputer, oftewel console, bestaat als verschijnsel al een halve eeuw. Hij maakte allerlei transformaties door, maar de belangrijkste van de afgelopen vijftien jaar was de manier waarop we games bedienen.

Aan de spelcomputer zat sinds het prille begin met de Magnovox Odyssey uit 1972 een stuurknuppeltje vast, verbonden via een kabel. Die controller verloor op den duur dat draadje, wat het al gemakkelijker maakte om wat verder van het tv-scherm te gaan zitten. Maar een echte revolutie voltrok zich pas met de Nintendo Wii. Die was uitgerust met een toverstafje, de Wiimote, dat objecten op het tv-scherm liet meedansen met de bewegingen die de gamer ermee maakte.

De andere grote consolemakers sprongen daar gretig op in, Sony met een goed gejatte kloon van de Wiimote en Microsoft met de Kinect, een sensor die bewegingen kon registreren zonder dat de gamer iets in zijn handen had. Sony’s Move-pookjes zijn nooit goed aangeslagen en Microsoft staakte de Kinect drie jaar geleden, zeven jaar na de introductie. Ook virtual reality is niet echt aangeslagen bij het grote publiek: onderzoeksbureau Multiscope meldde in maart dat maar 6 procent van de consumenten regelmatig de duikbrilachtige gadget op zijn hoofd zet.

Daarom bedienen de meeste gamers nog steeds hun spelcomputer met een soort vleugeltje vol knoppen, trekkers en pookjes. Alleen de afstandsbediening van de Switch vertoont nog sporen van het verleden, maar de Joycon van Nintendo’s jongste console gaat daarin niet zo ver als de Wii of Microsofts Kinect ooit deden.

De DualSense-controller van de PS5 - het enige onderdeel dat Sony tot nu toe heeft onthuld. Het is een gestroomlijnde uitvoering van eerdere afstandsbedieningen voor de PlayStation. Beeld Sony

Visuele spierballen

Elke nieuwe generatie consoles heeft vooral grotere spierballen. Ook de PlayStation 5 kan meer pixels op een 8K ultra-high-definition-tv vertonen, 33,2 miljoen stuks maar liefst, verdeeld over 7.680 dunner dan haardunne horizontale lijnen en 4.320 verticale. De beeldtechnologie maakt scherpere en snellere beelden mogelijk.

Zien menselijke figuren in computerspellen er nu nog wat houterig uit, op de PlayStation 5 zullen we uit elke porie elke druppel zweet zien lopen, belooft Sony. Dat brengt ons ongetwijfeld vaker in de uncanny valley, het psychologisch fenomeen dat een levensechte robot toch nét niet echt lijkt – en eerder angst en afkeer oproept dan empathie.

Toen Sony vorig jaar in de Amerikaanse techbijbel Wired een tipje van de sluier lichtte over de PlayStation 5, ging het vrijwel alleen over pixels, resolutie, doorvoersnelheid van data, beeldverversing, geheugenbandbreedte en real-time ray traced rendering. Alles voor vooral meer visueel spektakel.

Krijgen we dus alleen meer pixels, meer pixels en nog meer pixels?

Vreemd genoeg is de belangwekkendste onthulling het afgelopen jaar geweest dat gamers op hun nieuwe PlayStation 5 veel spellen zullen kunnen spelen van de PlayStation 4, die zeven jaar oud zal zijn als zijn opvolger rond de feestdagen voor vermoedelijk 599 euro in de winkel ligt.

De PlayStation 4 was bij verschijnen in 2006 niet geschikt voor de oude spellen, zogenaamd omdat het technisch onmogelijk was volgens Sony. Dat bleek later wel het geval, hoewel gamers de oude titels in een nieuw jasje moeten kopen en downloaden. Als alles goed gaat, hoeven de PlayStation-getrouwen dit keer niet hun oude collectie op Marktplaats te zetten.

Sony presenteert de PlayStation 5 donderdag om 22.00 uur Nederlandse tijd op PlayStation-website.