De persoonlijke tragedie achter de nieuwe Mastodon maakt het album zwaar maar ook steengoed ★★★★☆

Mastodon: Hushed and Grim

Dat Mastodon het afgelopen decennium is uitgegroeid tot een van de grootste, serieuze rockheadliners, is bijzonder. Want vooral op de laatste albums maakten de Amerikanen het de breed georiënteerde liefhebber niet makkelijk; de progressieve stonerrock was voor de een te jachtig en virtuoos, voor de ander te radiovriendelijk. Een terugkerend probleem was dat de albums vaak overvol waren, met veel uitweidingen en onrustige maatsoorten maar weinig memorabele riffs of refreinen.

Op het anderhalf uur durende nieuwe album is dat ‘probleem’ verdwenen, ondanks de lengte. Mastodon werkte drie jaar aan nieuw werk, dat werd ingegeven door een persoonlijke tragedie: manager Nick John, die werd beschouwd als vader van de band, overleed in 2018 aan de gevolgen van kanker. Mastodon schreef de vingers blauw aan emotionele, universeel invoelbare songs over dood en afscheid. Die lading maakt het album zwaar, maar ook steengoed.

Mastodon blijkt nu snel ter zake te kunnen komen, zowel muzikaal als tekstueel. Vrijwel elk nummer heeft een scherpe hook, een riff die zich in je muziekgeheugen nestelt, of een weidse gitaarsolo met Pink Floyd-allure. En ook al raakt Mastodon in Skeleton of Splendor soms aan de wat kitscherige hardrock uit de jaren negentig, het lied grijpt je toch, vanwege de oprechtheid van de tekst en de zuivere maar lekker heavy rockzang, die gedurende het dubbelabum wordt verzorgd door zowel bassist Troy Sanders, gitarist Brent Hinds als drummer Brann Dailor. Die vocale variatie houdt je op het puntje van je luisterstoel. Net als de moeilijke maatsoort uit Sickle and Peace, die je uiteindelijk toch meevoert naar een uitbarstende riff waarbij de vuisten in de lucht mogen slaan.

En er zijn meer kippenveltracks: van het episch opgebouwde More Than I Could Chew tot de daverende wanhoopskreet Gigantium, een roerend slotakkoord. Een mogelijk eerste heavy klassieker van de prille jaren twintig en alleen daarom al een rockfeestje waard, al is het met een rouwrand.

