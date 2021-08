De personages in ‘Les choses qu’on dit, les choses qu’on fait’ zijn snobs van bordkarton ★★☆☆☆

Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait

Ja hoor, daar suist Balzac door de lucht. Hoepla, daar gaat Derrida. Op het moment dat een boze vrouw haar geliefde bekogelt met boeken van grote filosofen weet je het wel: dit is een Frans relatiedrama dat iets intellectueels wil met De Liefde.

In Les choses qu’on dit, les choses qu’on fait vertelt de neef van een man aan diens zwangere vriendin over zijn escapades met de zus van zijn voormalige minnares, terwijl die zus ook de vriendin is van zijn beste vriend. En dat is nog maar één verhaallijntje in dit fraai gefilmde drama waarin alle relaties door elkaar lopen en vreemdgaan hooguit een filosofisch dilemma is. Oei, kiezen we voor passie of settelen we voor sleur? Zonder het direct uit te spreken hebben de uitstekende acteurs er eindeloos veel woorden voor nodig. Antwoord, ten slotte: het maakt allemaal niets uit als de hoofdpersonen bovenal snobs zijn en een persoonlijkheid hebben van bordkarton.