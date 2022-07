De paus oogt in Canada als een kwetsbaar vogeltje met een veren tooi op zijn hoofd

Paus Franciscus tijdens zijn bezoek aan de oorspronkelijke bevolking van Canada, aan wie hij excuses aanbood voor het leed dat kinderen is aangedaan op internaten van de katholieke kerk. Beeld AFP

Het is een bijna vertederend beeld. Paus Franciscus met een verentooi op het hoofd, nadat hij maandag de oorspronkelijke bevolking in het West-Canadese Maskwacis zijn excuses heeft aangeboden voor het immense leed dat onder auspiciën van zijn katholieke kerk is aangericht in koloniale internaten: ruim 150 duizend kinderen van de oorspronkelijke bevolking werden daar ondergebracht, waar ze werden gedwongen hun eigen taal en cultuur te vergeten. Velen werden mishandeld, misbruikt en omgebracht, en in anonieme graven gestopt.

De foto van de paus is er een waar de symboliek van afspat en die dusdanig ontregelt dat hij zich nestelt in ons collectieve geheugen: over honderd jaar weten onze nakomelingen nóg waarom het kalotje van de paus schuilging onder die waaier van vogelveren. Hij markeert de erkenning van de systematische misdaden die uit naam van Rome zijn gepleegd.

Gebogen houding

Het oude gezicht van Franciscus, de geloken ogen, zijn gebogen houding en die vederen coupe geven hem bij een eerste aanblik de aaibaarheid van een kwetsbaar vogeltje. Niets van de trots en waardigheid waarmee we juist de hoofdtooi van de oorspronkelijke Noord-Amerikaanse bewoners associëren. De handkus die hij op het punt staat te geven, lijkt tevens het vermomde zoeken naar houvast, wat gezien zijn veelvuldige rolstoelgebruik niet helemaal denkbeeldig is. De blik met argusogen van de pauselijke begeleider links op de achtergrond versterkt de zorgen: komt dit wel goed?

Franciscus heeft de tooi met roofvogelveren gekregen van de man tegenover zich, Chief Wilton Littlechild. Die plaatst hem, zo is te zien op videofilmpjes van de handeling, over het hoofddeksel. Tot licht maar onmiskenbaar ongemak van de paus, verraadt zijn gezicht. De tooi is iets te groot, waardoor hij soms wat over het voorhoofd zakt. Hij frunnikt aan de koorden ter hoogte van zijn slapen. Na een lange minuut helpt zijn assistent hem en neemt de hoofdbedekking weg.

Scherpe reacties

Het is een minuut die onder de oorspronkelijke Canadezen scherpe reacties oproept. De hoofdtooi is in de Noord-Amerikaanse oorspronkelijke tradities veel meer dan een fraaie accessoire: het is een ritueel symbool van respect voor de ontvanger, vanwege betoonde moed en mededogen. Hoe meer weldaden, des te meer veren. Geen onderscheiding die alleen uit hoffelijkheid cadeau wordt gedaan. En dus ontmoette Chief Wilton Littlechild op sociale media kritiek toen hij Franciscus na diens plechtige excuses op het podium de tooi opzette. Zo noemde de vooraanstaande Maka Black Elk uit South-Dakota het ‘#toosoon’, te vroeg, om het hoofd van de katholieke kerk nu al met dit ultieme respect te belonen. De paus viel niets te verwijten, vond hij, maar degenen die hadden besloten hem dit cadeau te gunnen, hadden rekening moeten houden met de gevoelens van andere oorspronkelijke bewoners.

De kleinzoon van Chief Wilton Littlechild, Keeshon, nam het op Facebook op voor zijn grootvader: ‘Het irriteert me dat mensen op hem afgeven. Ik begrijp hoeveel respect er nodig is om [een hoofdtooi] cadeau te krijgen, maar uiteindelijk betoonde hij de paus respect dat hij helemaal naar Maskwacis was gekomen om zich te verontschuldigen.’

Zo is voor de een het dragen van de tooi door Franciscus, het vleesgeworden symbool van de katholieke kerk, onverteerbaar. Maar voor wie met meer welwillendheid kijkt naar het pauselijk bezoek aan Canada, ziet juist een eerste mogelijke stap naar vergiffenis door het volk dat culturele genocide heeft ondergaan.

l’Osservatore Romano, het officiële dagblad van de katholieke kerk, plaatste de foto prominent op de voorpagina, onder de kop: Chiedo umilmente perdono: ‘Ik vraag nederig om vergeving.’ Of en hoe die smeekbede wordt beantwoord, ligt in de toekomst besloten. Maar los van de uitkomst: de aanblik van Franciscus’ veren bekroning zal beklijven.