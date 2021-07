De Parade heeft moeten inboeten aan spontaniteit, maar je krijgt er meer theater voor terug ★★★★☆

Het is even wennen, maar rondreizend theaterfestival De Parade is er weer en heeft zijn tenten inmiddels opgezet in het Westbroekpark in Den Haag. Dat zijn er wel wat minder dan normaal, en het aantal mensen dat naar binnen mag is ook drastisch verlaagd.

De Parade 2021, het Westbroekpark in Den Haag. Beeld Hof-Fotograaf

De opzet van De Parade is dit jaar noodgedwongen aangepast. Het is niet meer mogelijk om onvoorbereid bij een willekeurige tent een kaartje te kopen en met een pilsje in je hand naar binnen te wandelen. Ten eerste zijn de tenten nu allemaal opengewerkt, zodat de wind er lekker doorheen kan waaien; er is dus geen sprake meer van krappe ingangen en steile trapjes. Ten tweede koop je nu van te voren online ‘een pakket’, dat bestaat uit twee voorstellingen en een diner of, later op de avond, twee voorstellingen en een borrelplank.

De Parade heeft met andere woorden ingeboet aan spontaniteit en festivalgevoel. Wat je ervoor terugkrijgt, is meer theater voor je geld. Bijvoorbeeld van Dick van den Toorn, die zijn monoloog De wonderbaarlijke wereld van Boudewijn Büch speelt. Een aantal jaar geleden deed hij al eens iets soortgelijks met de excentrieke schilder Anton Heyboer. Van den Toorn heeft een voorliefde voor figuren met een aangeboren flair voor het theatrale.

Dick van den Toorn als Boudewijn Buch. Beeld Diederick Bulstra

Hij kijkt in deze korte solo terug op het leven van Büch, de bijzondere schrijver, tv-presentator, verzamelaar en levenskunstenaar, áls Büch. Dat kan niet, zegt hij zelf ook, maar hij doet het toch. Dat is in dit geval passend, omdat de erop los fabulerende Büch zijn leven graag romantiseerde. Hij vertelt over zijn verzamelwoede, zijn vader, zijn vermeende pedofilie en zijn (naar later bleek verzonnen) overleden zoontje over wie hij de roman De kleine blonde dood schreef. ‘Ik verveel me’, zegt hij op een gegeven moment. Hij zorgt ervoor dat zijn publiek zich geen moment verveelt.

Datzelfde geldt voor De Poezieboys (zonder trema, dus uit te spreken als poesie), Jos Nargy en Joep Hendrikx, die er in hun nieuwe Paradevoorstelling Fritzi zelfs nog een schepje bovenop doen. In hun voortdurende pogingen om poëzie bij een groot publiek te doen landen is alles geoorloofd: verkleedpartijen, slapstick, uitzinnige persiflages en sherry en sigaretten uitdelen aan het publiek. Deze vakkundige lolligheid is aan het Paradepubliek goed besteed.

In dit geval gaat het ze om het werk van dichter Fritzi Harmsen van Beek (1927-2009). Allebei spelen ze haar. Nargy doet dat het uitzinnigst, als een grote, chique mevrouw met een doorrookte stem. Ze dragen wat van haar werk voor en na afloop verkopen ze een bundel. Die is natuurlijk nooit zo hilarisch grappig als hun voorstelling, daar kun je gif op innemen. Maar zoals gezegd, op De Parade is alles geoorloofd.

De Poezieboys spelen Fritzi. Beeld Gordon Meuleman