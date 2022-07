De papieren atlassen zijn niet aan te slepen. Wat maakt ze zo onweerstaanbaar?

Beeld Leonie Bos

Wie had gedacht dat met de komst van de smartphone – waarin bijna de hele wereld tot op straatniveau is op te zoeken – de atlas in boekvorm het loodje zou leggen, vergiste zich; de atlas bloeit als nooit tevoren. De atlas als topografische informatiebron wordt nog gewoon verkocht, naast zijn digitale concurrenten, maar daarnaast is er de afgelopen tien, vijftien jaar een markt ontstaan voor thematische en historische atlassen. Drie uitgeverijen domineren de markt: Noordhoff Atlasproducties, WBooks en Thoth.

De evergreen van Noordhoff is De Grote Bosatlas, waarvan in maart de 56ste druk sinds 1877 verscheen, formeel en in de praktijk nog steeds een schoolatlas maar ook geschikt voor de liefhebber. Er is tevens een digitale versie, zodat de atlas ook op de mobiel is te raadplegen.

Sinds ruim een decennium publiceert Noordhoff een serie spin-offs van de GB, van De Bosatlas van het cultureel erfgoed tot het summum op het gebied van de informatieve atlassen, De Bosatlas van de geschiedenis van Nederland, uit 2011. De godfather van het thematische genre, Peter Vroege, ging recentelijk met pensioen en maakt nu voor de lol de Bosatlas-puzzelboeken. Maar zijn opvolgers zijn ongetwijfeld alweer bezig met nieuwe projecten waarin cartografie en informatieverschaffing worden gecombineerd. De mogelijkheden zijn eindeloos, en bovendien zijn de verrijkte atlassen populair bij de kopers, ze belanden met grote regelmaat in de top-60 van de CPNB.

Historische atlassen zijn evenmin aan te slepen. Nog niet zo lang geleden verscheen er links en rechts weleens een, maar het genre was tot 2005 toch vooral beperkt tot de Grote Historische Atlassen (van bijvoorbeeld de Achterhoek, Liemers en Rijk van Nijmegen), herdrukken van de topografische militaire kaarten uit het midden van de 19de en het begin van de 20ste eeuw.

Onontdekte schatten

Verder verschenen er regelmatig facsimile-uitgaven van oude atlassen. In 2012 publiceerde Lannoo bijvoorbeeld een schitterende uitgave van de Atlas de Wit uit 1698, met talloze kaarten van Nederlandse en Vlaamse steden op groot formaat. Daarna ging het hard. Historici doken de archieven in, op zoek naar onontdekte schatten. Die bleken er in overvloed te zijn.

Uitgeverij Thoth bracht in 2018 de Stedenatlas Jacob van Deventer uit, een mooie stoeptegel met 226 stadsplattegronden uit de periode 1545-1575. Daarnaast verscheen bij Thoth een serie historische (stads)atlassen, met die van Amsterdam als meest recente.

Nieuw bij Thoth: het omvangrijke Nederland op zijn mooist – De achttiende-eeuwse Republiek in kaart en beeld, dat is gebaseerd op de 23-delige Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden, een historisch-topografische beschrijving van de Republiek en Het Verheerlijkt Nederland (negen delen) van de Amsterdamse uitgever Isaak Tirion (1705-1765). Voor het eerst worden al het beeld- en cartografisch materiaal uit Tirions ambitieuze uitgaves in één overzichtswerk samengebracht – aangevuld met kaarten uit het bezit van het Allard Pierson in Amsterdam.

Nederland op zijn mooist is een prentenboek én een atlas, met naast tientallen ingekleurde kaarten en stadsplattegronden maar liefst 959 afbeeldingen (etsen) van kerken, kloosters, gemeentehuizen en andere gebouwen in Nederlandse dorpen en steden, van destijds bekende tekenaars als Cornelis Pronk, Jan de Beijer en Abraham de Haen.

Die laten een Nederland zien dat soms nog wel herkenbaar is, maar dat in de meeste gevallen tot een verdwenen – afgebroken, weggebombardeerd, afgebrand – verleden behoort. Dat maakt deze historische atlas tot een monument, tot een Grand Tour door een geïdealiseerd Nederland dat te mooi was om waar te zijn maar niettemin aangenaam om naar te kijken.

Atlassen met een verhaal

Uitgeverij WBooks zette zichzelf in 2016 cartografisch gezien op de kaart met de uitgave van De atlas van Beckeringh, de verzamelde voorstudies voor de kaart van de provincie Groningen die Theodorus Beckeringh maakte in 1781, mét een facsimile van de oorspronkelijke kaart.

Van samenstellers Martin Berendse en Paul Brood verscheen onlangs bij WBooks de vierde Historische Atlas. De twee mannen houden een stevig tempo aan: in 2019 verscheen Hoe Nederland zichzelf bijeen heeft geraapt, in 2020 De ware schaal van Nederland en in 2021 Nederland stedenland. Het onderwerp voor 2022 is misdaad en straf: Nederlanders over de schreef, een mengvorm van thematische en historische atlas. Daarmee is sprake van een nieuwe trend, die weer grote mogelijkheden biedt.

De Atlas van de verdwenen spoorlijnen in Nederland uit 2016, die bij WBooks inmiddels zijn zesde druk beleefde, laat mooi zien wat de kracht van de historische thematische atlas is: hij vertelt een verhaal. Iedereen die weleens over een kaart gebogen heeft gezeten (en die houdt van al die abstracte lijntjes en kleuren die samen een samenhangende werkelijkheid vormen) kent het gevoel: er gaat een nieuwe wereld voor je open, zoals bij de kaarten met vergeten spoorlijnen. Het gaat niet meer om de mooie kaarten – of althans niet alleen meer – maar om het verhaal dat je ermee kunt illustreren, dat van een verdwenen wereld die opeens weer tot leven wordt gewekt.

Het zijn ‘vertellende atlassen’, die niet alleen laten zien hoe Nederlanders er door de eeuwen heen prijs op hebben gesteld te weten waar ze woonden en dat gebied daarom in kaart gingen brengen, maar die een breder verhaal vertellen. Bij WBooks verschenen alleen in 2021 al vier van dergelijke verhalende kaartenboeken: de Atlas van Twickel, over een van de grootste landgoederen in Nederland en zijn betekenis, de Atlas van de IJssel, over de mooiste rivier van het land en haar lange geschiedenis, de Historische Atlas van Zeeland – die mooi laat zien hoe de zee het land heeft veranderd en hoe de mens de zee eronder kreeg – en de Historische Atlas van de Biesbosch, het verhaal van zes eeuwen Biesbosch, ook al zo’n fascinerend gebied.

Rijke traditie

Nederland was in de 16de, 17de en 18de eeuw een cartografische grootmacht, met wereldberoemde kaartenmakers als Petrus Plancius, Johannes Blaeu, Johannes Janssonius en Frederick de Wit. De Atlas Major van Blaeu was het beroemdste boek van de 17de eeuw (en ook het mooiste en het duurste, de allereenvoudigste uitgave kostte 250 gulden, een modaal jaarsalaris). Het is verleidelijk de Nederlandse liefde voor de atlas terug te voeren op die rijke traditie, maar dat is moeilijk te bewijzen.

Misschien schonken de kaarten de burgers van het ministaatje aan de Noordzee vanuit de leunstoel een blik op de grotere wereld – en doen ze dat nog steeds. Wat dan weer niet verklaart waarom we op de kaarten vooral en eindeloos ons eigen stukje grond hebben getekend.

De mogelijkheden van de historische atlas zijn, in tegenstelling tot die van de thematische atlas, niet eindeloos, maar gebonden aan de eindige hoeveelheid kaarten in de Nederlandse archieven en musea. Niettemin zijn dat er zo veel, dat we voorlopig nog wel even vooruit kunnen: alleen al het Nationaal Archief beschikt over een verzameling van 300 duizend kaarten en tekeningen en 400 atlassen, kaartenboeken en portefeuilles met kaarten.

Uit die verzameling maakte Ron Guleij voor WBooks een selectie onder de titel Het Grote Kaartenboek, vijf eeuwen cartografie aan de hand van zes thema’s: water, grond, navigatie, rechtspraak en grenzen, militair en overzee. Die zijn niet toevallig gekozen. Sinds de Middeleeuwen spelen kaarten een belangrijke, zo niet cruciale rol op elk van die gebieden: het vastleggen van eigendomsverhoudingen, het in kaart brengen van militair omstreden gebieden, de organisatie van onze veiligheid tegenover het wassende water en de navigatie op zee: waar halen we onze goederen vandaan en langs welke route krijgen we ze veilig thuis? Daarmee vormt Het Grote Kaartenboek een cursus kaartgebruik door de eeuwen heen.

Het hoofdstuk ‘Militair’ – kaarten en defensie vormen een twee-eenheid – wordt geopend met ‘Een cartograaf in Spaanse dienst’, de Amsterdamse kaarttekenaar Joost Janszoon Beeldsnijder. Die maakte in 1573 voor de hertog van Alva een kaart waarmee de Spanjaard op veldtocht kon naar Noord-Holland en met name Alkmaar. Het beleg van die stad werd geen succes, maar dat lag niet aan de kaart van Beeldsnijder; daarop waren waterwegen, van belang voor transport en bevoorrading, helder genoeg aangegeven.

Een paar van de mooiste kaarten staan in het hoofdstuk ‘Grond’. De administratie van grond, en vooral van het eigendom ervan, kan niet worden vastgelegd zonder kaarten. Vooral sinds in 1832 het kadaster werd opgericht, ging het hard met de kaartproductie. Het principe begon veel eerder: het Kartuizerklooster bij Delft liet al in 1555 het grondbezit rond het klooster vastleggen. Prachtig is de ‘Nieuwe Kaart van ’s-Gravenhage met de omliggende Dorpen en Buitenplaatsen’ van S.W. van der Noordaa uit 1839, met de later ingetekende spoorlijn Den Haag-Rotterdam.

Dat Den Haag is er niet meer, maar gelukkig hebben we de kaarten nog.

