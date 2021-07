De overgang van De luizenmoeder naar de bioscoop oogt niet heel soepel ★★☆☆☆

Het schoolhoofd Anton is dood. ‘Dichtgeslibd’, luidt de medische verklaring in de openingsscène van Luizenmoeder - De film. En uitgerekend Juf Ank (Ilse Warringa) stort zich in dat vacuüm: het meest verkrampte personeelslid van basisschool De Klimop. Dit tot ontsteltenis van de toch al hysterische ouders op het schoolplein. Een revolte kan niet uitblijven wanneer zich ook nog een crisismanager (Dragan Bakema) meldt, die de na de lockdown heropende school naar Chinees model digitaliseert. Twijfelaars over het nut van robotleraren en surveillancedrones weten zich passief-agressief geïntimideerd: ‘Waar ben je bang voor?’

De luizenmoeder solde twee seizoenen lang aangenaam satirisch met (te) ver doorgeschoten onderwijsvernieuwing, bedilzieke ouders en al of niet politiek correcte omgangsvormen. De serie, alhoewel oer-Hollands, sloeg óók aan in diverse buitenlanden. Een filmuitstap kon niet uitblijven, zelfs al haakte een deel van De luizenmoeder af. Diederik Ebbinge, naast Anton-vertolker ook scenarist en regisseur, vond het wel genoeg zo. Promenade-maatje en De luizenmoeder-conciërge Henry van Loon is eveneens absent in de film.

Heel soepel oogt het niet, deze overstap naar de bioscoop. Dat onderlinge rondje cross-cultureel beledigen van de ouders op het schoolplein voelt ineens als een verplicht nummer. Het zijn dezelfde acteurs, dezelfde grapjes, en toch minder scherp getimed of gemotiveerd. Waar de serie uitblonk in het illustreren van lomp én fijnzinnig menselijk ongemak, vlakt de meer groteske filmaanpak die typisch luizenmoederige kwaliteit af, tot meer eenvormige humor. De plotverwikkelingen blijken veelal dun: die grote schoolopstand is zo weer voorbij. En zelfs de meest ervaren regisseur zou struikelen over een zo haastig ingepaste slotwending (iets met cameragluurders).

Bedenker, scenarist en hoofdrolspeler Warringa trok voor het eerst ook als regisseur de kar, en voegde een pamflettistische lading toe. Juf Ank – of eigenlijk de hele film – pleit voor beter onderwijs en bescherming van de kinderziel. Opgelegd sentiment, dat niet helemaal rijmt met de satirische aard van de serie. Maar Warringa's poging toch ook iets nieuws te verrichten met De luizenmoeder valt op zich te prijzen. En dankzij Leny Breederveld vindt haar film soms even een eigen vorm: de actrice steelt wat scènes als de norse en plots verliefde juf Helma, soms enkel met een frons. Het biedt enige hoop voor dat al min of meer aangekondigde derde seizoen van de serie.