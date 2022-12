De oudejaarsconferentie van Guido Weijers zit goed in elkaar ★★★☆☆

Beeld Gees Voorhees

Guido Weijers is terug op de oudejaarsavond van RTL 4, nadat hij vorig jaar zijn conference nog kort van tevoren had afgeblazen wegens de onzekerheid van de coronamaatregelen. Weijers keerde zich in die tijd ook publiekelijk tegen het coronatoegangsbewijs in de theaters. Hoewel corona geen onderwerp meer is in zijn nieuwe conference, toont Weijers zich beslist geen fan van zittende bestuurders als Mark Rutte en Sigrid Kaag. Een groot deel van zijn publiek is het met hem eens, want als Weijers tijdens een try-out in het Utrechtse Beatrixtheater een harde grap over Kaag maakt, klinkt er een enthousiast applausje.

Van het kabinet-Rutte moet Guido weinig hebben, maar waar zit hij dan op het politieke spectrum? Afgaande op zijn teksten komt hij nog het dichtst bij de Partij voor de Dieren in de buurt. In een groen bomendecor toont Weijers zich een man van het midden en verspreidt hij een groene boodschap. Over de protesterende boeren is hij genuanceerd: vóór de boeren, maar tégen de bio-industrie. ‘Ik ga niet vertellen wat jullie willen horen, maar wat ik vind’, aldus overtuigd vegetariër Weijers.

Zoals vaker in zijn shows gaat hij terug naar het brein van de oermens. Dat brein is geprogrammeerd om zo veel mogelijk voedsel te verzamelen, om altijd meer, meer, méér te willen. Terwijl we in tijden leven waarin we juist met minder genoegen moeten nemen. Ook dat kan prima zijn, toont Weijers aan de hand van een verhaal over zijn zomerhuisje in Zuid-Limburg, waar hij wandelingen maakt met een zieke vriend.

Soms wordt Weijers prekerig en trapt hij enkele open deuren in. Op andere momenten zijn de grappen net te plat, zoals over de BN’ers die in 2022 een scheve schaats reden of in ongenade raakten. Maar door enkele effectief terugkerende verhaallijntjes zit de elfde oudejaars van Guido Weijers wel goed in elkaar, met een afkoelboodschap van iceman Wim Hof, een saluut aan muziekgrootheid Henny Vrienten en een moraal die pro-natuur en pro-dierenwelzijn is.