De oudejaarsconference van Claudia de Breij is meeslepend en perfect in balans ★★★★★

‘Dit was het jaar waarin Nederland vastliep als een schip op de bodem van een drooggevallen rivier. En op die bodem werd ineens zichtbaar wat er al die tijd was blijven liggen.’ De metafoor die Claudia de Breij heeft gekozen om 2022 mee te typeren brengt haar overal. Bij Rutte aan het roer. Bij Wopke Hoekstra en Henk Bleker. Bij stikstof, bij gas, ja, ook bij Matthijs van Nieuwkerk. En in Ter Apel, Oekraïne en in Groningen, de stad die ze niet zonder reden uitkoos om 31 december haar derde oudejaarsconference te spelen, die dan live wordt uitgezonden op NPO 1.

Met een waslijst aan crises had ze een topzwaar jaar te pakken, zou je kunnen zeggen, al waren de jaren die ze eerder uitluidde ook niet bepaald van het kaliber ‘niks aan de hand’. In 2016, haar eerste, werd het nieuws gedomineerd door de vluchtelingencrisis en schoot De Breij overtuigend uit de startblokken, met een verhaallijn over bezoeken die zij bracht aan verschillende vluchtelingenkampen. 2019 was voor haar het jaar dat de democratie onder vuur kwam te liggen door Trump en de Brexit, en waarin de Oranje leeuwinnen het Nederlandse vrouwenvoetbal wereldwijd op de kaart zetten. Het bracht haar toen bij een sterk verhaal over emancipatie, en de voorlopers die nodig zijn om de wereld vooruit te helpen.

Je kunt intussen wel stellen dat een oudejaarsconference van Claudia de Breij een aantal vaste elementen kent, zonder dat het een invuloefening wordt. Vanaf de opening, waarin ze het politieke jaar stevig en met veel grappen bij de kop grijpt, is de 2022-editie meeslepend en perfect in balans, met ernst, empathie, ontroering, relativering en veel lucht scheppende vergelijkingen. Het decor is schitterend, ook nog eens, als een van kleur en sfeer verschietend schilderij van een stormachtig water.

Harde vegen uit de pan aan het adres van politici en grensoverschrijders wisselt ze af met ontplofte sterren, popculturele verschijnselen en persoonlijke belevenissen uit het voorbije jaar. In de zoektocht naar een leuke vakantiebestemming voor haar gezin kan ze rottigheid van alle gradaties kwijt, zoals de rijen op Schiphol, klimaatverandering en Qatar.

En dan is er natuurlijk muziek, waaronder – ook traditie – een troostlied voor ‘iedereen die het vanavond even moet horen’. Het lijkt dit keer speciaal geschreven om haar love it or hate it-hit Mag ik dan bij jou van de troon te stoten en komt voorbij in een ijzersterk deel waarin De Breij zich tot de dertigminners richt. Namens de oudere generaties verontschuldigt ze zich voor de staat waarin de wereld verkeert. Hoe om te gaan met de wereldproblemen is een terugkerende kwestie in haar oeuvre: welk deel daarvan heb je maar te accepteren? En aan welk deel kun je ook zelf iets veranderen, en hoe dan?

Haar belangrijkste pleidooi gaat over wat we volgens haar nooit moeten laten gebeuren: dat ‘we’ ons tegen elkaar uit elkaar laten spelen omdat we blijven hangen in wij tegen zij, in de ene mening tegenover de andere.

Laatste troefkaart: een spectaculair slotstuk dat pas op oudejaarsavond te zien zal zijn. Wie de afgelopen weken in het theater een try-out bezocht, heeft zich er al een voorstelling van kunnen maken, en weet: dat wordt wat. En het is dus al zo veel. 2022 was óók het jaar waarin Claudia de Breij haar oudejaarsstijl heeft geperfectioneerd.