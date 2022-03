De Oscars staan voor de deur, deze kanshebbers zijn het (her)bekijken waard

Beeld uit de Japanse film Drive My Car.

De Oscars staan voor de deur. Welke films maken kans en moeten we dus zeker (nog) eens zien?

‘Een van de kanshebbers is Jane Campions The Power of the Dog. Een psychologische thriller over giftige cowboymannelijkheid en ingesnoerde seksualiteit op een ranch in de Amerikaanse staat Montana, zo’n honderd jaar geleden. Bij de wereldpremière vertelden Campion en haar cameravrouw dat je vooral níét in Montana moet filmen als je de sfeer van vroeger wilt vangen. Nee, je moet naar Nieuw-Zeeland. Het landschap daar ziet er inderdaad fantastisch weids en woest uit in de film.

‘Dit wil ik wel even benadrukken: The Power of the Dog, een Netflix-film, verdiende een volwaardige bioscooprelease, maar was uiteindelijk maar kort op het witte doek te zien. Dat komt omdat Netflix de film zo snel mogelijk exclusief op het eigen streamingplatform wil hebben. Zonde, maar tegelijkertijd krijgt de film daardoor wel een miljoenenpubliek. Toch zou het Netflix sieren als de eigen films nét wat langer in de bioscoop te zien zijn.’

‘De grote concurrent van The Power of the Dog in de categorie beste film is Coda. Die film is gemaakt door Apple TV Plus en draaide hier überhaupt niet in de bioscoop. Grote kans dus dat veel Nederlanders ’m daarom hebben gemist. Coda is een emotionele film, sterk geacteerd, over een meisje met dove ouders en een dove broer. Zij heeft zangtalent, maar haar ouders begrijpen daar maar weinig van.

‘Hoewel mooi gemaakt, is Coda echt een formulefilm: hij voldoet aan bepaalde wetten en clichés, je weet na vijf minuten hoe het zal aflopen. Bovendien voelen de emoties wat gemanipuleerd. Wat mij betreft geen ideale winnaar van de Oscar voor beste film, al won de film in Amerika wel al allerlei belangrijke prijzen.

Dan: er is altijd wel íéts met de Oscars, hebben we ook dit jaar een relletje te pakken?

‘Klopt, er is altijd gedoe, er zijn altijd mensen boos. Ook dit jaar: zender ABC, die de show live uitzendt, heeft besloten om de uitreiking van een reeks minder ‘belangrijke’ categorieën – zoals beste korte documentaire, beste muziek en beste make-up en haar – vooraf op te nemen en in een korte clip erdoorheen te jassen. Zo blijft er meer tijd over voor liedjes en grapjes tussendoor.

‘De hele filmwereld is woedend, en terecht: muziek en montage, dat is de taal van cinema. Zulke belangrijke prijzen wegstoppen in ruil voor meer amusement en de hoop op betere kijkcijfers is genant, de Academy onwaardig.’

Helder. Je wilde nog een film uitlichten, het Japanse Drive My Car.

‘Klopt, een film die is genomineerd voor beste regie, beste script, beste internationale film én beste film – dat laatste is uitzonderlijk voor een Japanse film. Het is een speelse bewerking van drie korte verhalen van Haruki Murakami, gebundeld in zijn werk Mannen zonder vrouw.

‘Als ik een poging moet doen om de bijna drie uur lange film in te leiden: we volgen een theaterregisseur, die rouwt om zijn twee jaar eerder plots overleden vrouw. Hij is bezig met repetities van Tsjechovs klassieke stuk Oom Vanja, op uitnodiging van een theaterfestival in Hiroshima. De regisseur worstelt met allerlei onverwerkte gevoelens, die hij in dat toneelstuk probeert te gieten.

‘In Hiroshima krijgt hij een jonge vrouw als chauffeur toegewezen, die hem zal rondrijden. Daar moet hij in het begin niets van weten, maar langzaam groeien de twee naar elkaar toe. Collega Kevin Toma spreekt van een ‘onvergetelijke, weemoedige roadmovie’. Daar sluit ik me bij aan.’

Tot slot nog een laatste filmtip?

‘Ja, Red Rocket van regisseur Sean Baker. Hij maakte eerder The Florida Project, over een moeder en dochter die wonen in een Disney-motel nabij Florida. Destijds een enorme hit en ook nu weet Baker in Red Rocket de onderkant van de samenleving, het Amerika van Trump, mooi te vangen, zonder dat het te dik er bovenop ligt.

‘In Red Rocket volgen we Mikey, een pornoacteur die platzak vanuit LA terugkeert naar zijn vrouw in Texas. Van een huwelijk is nauwelijks sprake, zij zit niet bepaald op hem te wachten. Mikey, een behoorlijk fout en onuitstaanbaar figuur, gaat aan de slag als hasj-dealer. Tóch leef je als kijker bij momenten met hem mee.

‘Het is een tragikomische film, waarin Baker de Amerikaanse onderklasse onverbloemd portretteert, maar nooit op zijn onderwerp neerkijkt. Deze mensen hebben bovendien vaak weinig opties behalve het werken in de lokale donutwinkel, of als hasjdealer, waarin die Mikey zich dan maar bekwaamt. Goeie rol ook van hoofdrolspeler en oud MTV-presentator Simon Rex, die ooit echt pornoacteur was.’