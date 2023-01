De Oscarnominaties zijn bekend, met voorop in de race ‘Everything Everywhere All at Once’

'Everything Everywhere All at Once', met rechts de voor beste actrice genomineerde Michelle Yeoh.

Als je kijkt naar de hoeveelheid nominaties, gaat Everything Everywhere All at Once voorop in de race naar de Oscars. Het absurdistische sciencefictionspektakel van de ‘Daniels’, regisseurs Daniel Scheinert en Daniel Kwan, die een moeder-dochterdrama loslieten in een oneindig vertakt parallel universum, dingt mee in elf categorieën, waaronder die voor beste film, regie, actrice (Michelle Yeoh), mannelijke én vrouwelijke bijrol (Ke Huy Quan en Jamie Lee Curtis). Maar wat dinsdag opviel bij de bekendmaking van de nominaties voor de 95ste Oscaruitreiking, is hoezeer het in de afgelopen jaren sterk gegroeide bastion van Academy-stemmers (inmiddels bijna 10.000 leden) de lof verdeelde over meerdere films.

Ook het bij Netflix uitgebrachte Eerste Wereldoorlogdrama Im Westen nichts Neues (All Quiet on the Western Front), de eerste Duitse verfilming van de romanklassieker van Erich Remarque, geldt met negen nominaties als een van de favorieten. Het zijn er evenveel als de donkere Ierse komedie The Banshees of Inisherin kreeg, van regisseur en scenarist Martin McDonagh, waarvan beide hoofdrolspelers kans maken op een bekroning: Colin Farrell (beste acteur) en Brendan Gleeson (beste mannelijke bijrol).

De 95ste uitreiking, die op 12 maart zal plaatsvinden in Los Angeles, lijkt geen gelopen koers. Andere meervoudig genomineerde titels zijn onder meer Tàr (5 nominaties), Todd Fields drama over een van seksueel wangedrag beschuldigde dirigent, gespeeld door Cate Blanchett. En het autobiografische gezinsdrama The Fabelmans (7 nominaties), waarin Steven Spielberg zijn eigen jeugd en prille wordingsgeschiedenis als regisseur vastlegt. Maar ook de Zweed Ruben Östlund stoot door met zijn eerste Engelstalige speelfilm Triangle of Sadness: de satire op de klassenmaatschappij aan boord van een luxueus jacht gaat op voor beste film, regie en origineel scenario.

'All Quiet on the Western Front', de eerste Duitse verfilming van de romanklassieker van Erich Remarque, geldt met negen nominaties als een van de favorieten.

De categorie beste film, als enige uitgerekt tot tien titels, biedt ook ruimte aan hoogwaardige blockbusters als Avatar: The Way of Water, Top Gun: Maverick en Baz Luhrmanns excessieve muziekbiografie Elvis (acht nominaties). Ook in die ene verrassende titel tussen de tien ‘beste films’ is voorzien: Women Talking, het nog niet in de Nederlandse bioscoop uitgebrachte drama van Sarah Polley over seksueel misbruik in de mennonietengemeenschap.

Bij de actrices zijn voor beste hoofdrol, naast Cate Blanchett en Michelle Yeoh, ook Andrea Riseborough (To Leslie), Michelle Williams (The Fabelmans) en Marilyn Monroe-vertolker Ana de Armas (Blonde) genomineerd. Bij de acteurs vindt Colin Farrell concurrentie van Austin Butler (Elvis), Paul Mescal (Aftersun), Bill Nighy (Living) en Brendan Fraser (The Whale), die veel kans lijkt te maken met zijn comebackrol als driehonderd kilo wegende onlinedocent

‘Close’ van de Belgische Lukas Dhont is genomineerd in de categorie beste internationale speelfilm.

België is vertegenwoordigd met het tedere schoolvriendendrama Close van de Vlaming Lukas Dhont. De overige genomineerden in de categorie voor beste internationale speelfilm zijn het Poolse EO, het Ierse The Quiet Girl, het Argentijnse Argentina, 1985 en het Duits gesproken All Quiet on the Western Front.

Bij de lange documentaires dingen mee: het eerder al met de Gouden Leeuw bekroonde All the Beauty and the Bloodshed, All that Breathes, Fire of Love, A House Made of Splinters en Navalny. Een opvallende nominatie is die voor het Indiase RRR voor beste muziek (Naatu Naatu). De wereldwijde Bollywoodhit werd door India niet ingestuurd voor de landencategorie.