De originele regie en de acteurs, die aan elkaar gewaagd zijn, tillen Vreemdgangers op ★★★☆☆

Vreemdgangers Beeld Casper Koster

Een kapotte liefdesrelatie laten zien in een soort van doolhof. Dat is wat regisseur Timothy de Gilde geraffineerd doet in de voorstelling Vreemdgangers naar een tekst van Tjeerd Posthuma. Jesse en Tamara hadden een geheime relatie die op een gegeven moment stopte; als de voorstelling begint zijn we een jaar verder. Tamara staat weer voor de deur bij Jesse, die intussen single is (ook zijn vriendin Noor is vertrokken) en in een fraai appartement woont, met veel open deuren en kamers.

Daarin dwalen de twee ex-geliefden in deze nieuwe lunchvoorstelling van Theater Bellevue een uur lang rond om schoon schip te maken met hun verleden. Het publiek zit om dit doolhof heen en kan aldus kijken naar de brokstukken van een verbroken relatie. Zij is nog steeds gek op hem, dat zie je aan alles, hij is bedachtzamer. Even laait de harsttocht opnieuw op, maar daarna is de stilte des te pijnlijker. Het is over en uit.

Posthuma heeft in zijn theatertekst alles wat je over vreemdgaan en vreemdgangers zoal kunt beweren keurig en vlot opgeschreven. Dat levert eerlijk gezegd niet veel nieuwe inzichten op in dit onderwerp waarmee we allemaal, vroeg of laat, te maken krijgen. Niet echt spannend dus, maar behalve de originele regie tillen ook beide spelers de tekst op. De felle, gepassioneerde Evrim Akyigit als Tamara, en Joep Paddenburg als Jesse – zo’n charmant verlegen, studentikoze jongen – zijn als koppel aan elkaar gewaagd en bovendien een mooi stel om naar te kijken.

Ook de destijds bedrogen Noor komt nog aan het woord, maar dan via de stem van de schrijver op een bandje, want zij verdomde het aan deze voorstelling mee te werken. Zij doet verslag van haar aandeel in deze driehoeksrelatie waarin zij altijd buitenspel stond. Noor is in wezen de slimste. En toch was het goed geweest haar ergens in dit doolhof tegen te komen. Als verrassing.