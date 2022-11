De opvallendste overeenkomst tussen de mantelzorgers in ‘Kanaal sociaal’ is dat ze over hun eigen grenzen gaan

Mariska is verpleegkundige én mantelzorger. En dus heeft ze geen tijd om te slapen. Ze is net terug van haar nachtdienst in het verzorgingstehuis, maar de fles met plas van haar man moet geleegd, de kinderen moeten verschoond en aangekleed en de boterhammen moeten gesmeerd. Dan moet haar jas weer aan, want de kinderen moeten naar school. Als ze bij thuiskomst dan even gaat liggen, is dat in de woonkamer, de gordijnen en de tuindeur open. Want ze moet standby staan. Als haar man een epileptische aanval krijgt (wat geregeld gebeurt), is zij degene op wiens hulp hij rekent.

Mees (r) krijgt thuis extra logopedie. Beeld Human

Behalve dat ze allemaal uit Deventer komen, hebben de mantelzorgers uit Kanaal sociaal meer gemeen: ze staan dag en nacht klaar, doen zwaar en soms levensreddend werk en krijgen daarvoor niet betaald. Bovendien kunnen wij, de samenleving, niet zonder ze. De opvallendste overeenkomst is dat ze stuk voor stuk hun grenzen overschrijden. En grensoverschrijdend, dat zou iedereen inmiddels wel moeten weten, kan nooit goed zijn.

Mariska is lang niet de enige wiens leven in het teken staat van zorg. Marloes, Piet, Louise, Seval en Elly zijn de anderen die voor de zesdelige serie een jaar lang werden gevolgd. In de serie zien we ze alles doen ‘wat afgeschaald, bezuinigd wordt, en waar geen personeel, tijd en geld voor is’. Het verhaal van deze Deventenaren, dat overigens hier en daar subtieler verteld had kunnen worden (de scènes zijn sterk genoeg om zonder voice-over overeind te blijven), staat symbool voor dat van in totaal 5 miljoen mantelzorgers in Nederland. En dat aantal neemt in de toekomst alleen maar toe.

Louise staat op ‘standje overleven’ sinds haar man in het ziekenhuis ligt en zij in haar eentje voor hun meervoudig gehandicapte zoon, hun boerenbedrijf en haar moeder moet zorgen. Piet zorgt voor zijn demente vrouw Cora. Hij is verdrietig, moe, leeg. ‘Ik heb zelfs geen zin meer om haar koffie te geven’, zegt hij. Marloes werkt fulltime, zorgt voor haar partner en langzamerhand ook voor haar schoonmoeder. En Seval rijdt meerdere keren per week van het ene naar het andere familielid, onder wie haar broer Husseyn. Dat doet ze graag, vanzelfsprekend. Maar, vraagt ze, wie zorgt er voor de mantelzorger?

De gemeente is vaak het eerste aanspreekpunt. ‘Vooral ouderen denken dat we nog in een verzorgingsstaat leven en dat alles voor ze geregeld is en dat ze er zelf niets voor hoeven te doen’, zegt een gemeentemedewerker. Mensen moet zelf de balans zoeken tussen fulltime werken, hun gezin en de mantelzorg, zegt een andere ambtenaar. Volgens hem is het vooral aan de mantelzorger zelf om te bekijken wat ze aankunnen. Hij kan dat niet voor ze bepalen. ‘Denkt u dat ze dat zelf wél kunnen?’, vraagt een van de makers.